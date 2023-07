Audi contro Porsche dopo le prime ore della CrowdStrike 24h Spa, evento principale del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17) precedono la Porsche #92 di EMA Manthey di Laurens Vanthoor/Julien Andlauer/Kevin Estre, la battaglia entra nel vivo con l’arrivo del buio.

La pioggia, protagonista in mattinata, ha costretto gli organizzatori ha disputare lo start in regime di Safety Car. Matteo Cairoli ha condotto il gruppo al via del round più importante del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS, la Porsche #20 di Huber Motorsport gestirà le operazioni per i primi sessanta minuti senza particolari problemi.

The 75th @CrowdStrike 24 Hours of Spa is underway as Cairoli leads the pack in the Huber Porsche #spa24h #crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld pic.twitter.com/28WlVI4mNN

La musica è cambiata successivamente con il secondo stint. Jannes Fittje #20 prenderà il volante dal lombardo, il tedesco dovrà inchinarsi ad un brillante Alessio Rovera che proverà a fare la differenza con la propria Ferrari #51 di AF Corse.

Il primo colpo di scena è arrivato a 22h e 40 dalla conclusione con l’uscita di scena per un problema ai freni da parte della Lamborghini #63 di Iron Lynx. Jordan Pepper #63 dovrà arrendersi sin da subito, il sudafricano è stato uno degli osservati speciali dopo aver deciso di effettuare una strategia differente nei primi minuti d’azione. La squadra italiana ha infatti montato le slick in regime di Safety Car prima del via della manifestazione, una scelta condivisa con la Mercedes #999 di GruppeM e la Ferrari #71 di AF Corse.

Change for the lead as Alessio Rovera finds a way past Jannes Fittje in the Huber Porsche to put Ferrari on top.

Il problema per Lamborghini ha preceduto il sorpasso per la leadership da parte di Rovera, il lombardo ha tentato di scappare approfittando dell’uscita di scena di Matteo Cairoli a favore del tedesco Jannes Fittje. L’ex vincitore della 24h Le Mans dovrà però presto cedere il timone della 24h di Spa ad Audi, il portacolori di Ferrari perderà infatti parecchi secondi in seguito ad una foratura alla gomma posteriore destra.

Audi si ritroverà improvvisamente davanti con due auto. Tresor Orange 1 #40 e Scherer Sport PHX #17 hanno tenuto per diversi minuti il controllo della 24h di Spa, presenti davanti alla McLaren #188 di Garage 59 ed alla Porsche #92 di EMA Manthey.

It's all going wrong out front as Rovera's leading Ferrari picks up a puncture.

And the #20 Huber Porsche that's second overall has just picked up a 15s penalty for a short refuelling#spa24h #crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld pic.twitter.com/CjyKkqO7qF

— CrowdStrike 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 1, 2023