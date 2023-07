Audi davanti a tutti ad 8h dal termine della CrowdStrike 24h Spa, terzo evento dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli e del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim #17 dettano il passo con Scherer Sport PHX, il tridente precede al momento Mattia Drudi/Ricardo Feller/Dennis Marschall (Audi Sport Tresor Orange1 #40).

EMA Manthey, dopo aver rimediato una sanzione per un costante abuso dei limiti della pista, è tornata protagonista con Porsche poco dopo la mezzanotte. Due Safety Car a ripetizione hanno premiato Kevin Estre #92, francese che non ha avuto problemi a scavalcare le BMW di WRT e la 911 (992) GT3-R di Rutronik Racing #96.

La vettura di Stoccarda adotterà presto una strategia differente dopo una serie di Safety Car a ripetizione che hanno caratterizzato il cuore della notte. EMA Manthey #92 e Rutronik Racing #96 hanno dovuto fermarsi per una sosta extra, BMW ha ripreso a controllare la scena con ROWE Racing #98 e Phillip Eng.

Tutto è rimasto immutato per svariati minuti, ROWE Racing ha condotto le danze fino a 13h dalla fine quando l’ennesima bandiera gialla vedrà l’esclusione di due vetture illustre come la BMW #32 di WRT e la competitiva BMW M4 GT3 #998 di ROWE Racing.

OUCH!

Nasty tangle between the BMWs of Verhagen and Weerts on the Kemmel Straight.

Big damage to both cars, but thankfully both drivers are OK#spa24h #crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld pic.twitter.com/Hx4qDl20te

— CrowdStrike 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 2, 2023