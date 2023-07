BMW, Audi e Mercedes si giocano tutto nelle ultime tre ore alla CrowdStrike 24h Spa, terzo atto del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. ROWE Racing #98 detta momentaneamente il passo nelle Ardenne con Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann.

BMW e ROWE Racing tornano all’attacco

La BMW #98 di ROWE Racing è tornata della partita durante la lunga mattinata di Spa-Francorchamps. Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann sono stati costretti ad utilizzare una strategia alternativa al fine di poter recuperare dopo una sanzione per aver superato più volte i limiti della pista.

L’auto tedesca ha iniziato a recuperare e si è ritrovata davanti a sei ore dalla conclusione, presente in vetta davanti a Scherer Sport PHX #17 ed ad Audi Sport Tresor Orange1 #40. Leggermente più attardate le Porsche con EMA Manthey #92 e Rutronik Racing #96.

La Safety Car cambia le carte in tavola

La Safety Car ha cambiato le carte in tavola a meno di 4h dalla fine in seguito ad un problema in curva 15 da parte della BMW M4 GT3 #35 di Walkenhorst Motorsport. Tutti si sono fermati ai box per un nuovo cambio di gomme, ROWE Racing #98 (BMW) ha condotto il restart davanti a Kelvin van der Linde #17 ed a Ricardo Feller #40.

Audi ha iniziato a battagliare per la seconda posizione, Raffaele Marciello si è avvicinato con la propria Mercedes AMG GT3 #88 di Akkodis. L’elvetico ha guardato da molto vicino il duello in casa Audi, una bagarre più che mai interessante che ci ha condotto nell’ultima fase dell’evento.

24-hour races aren't flat-out sprints, right?

WRONG! What a fight between the Audis of Kelvin van der Linde and Ricardo Feller for P2 overall. And all this after 21 hours…#spa24h #crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld pic.twitter.com/5aowMzFCBO — CrowdStrike 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 2, 2023

Cresce l’attesa per il gran finale in quel di Spa-Francorchamps anche per quanto riguarda le altre categorie. Sam De Haan/ Charles Fagg/Dean Macdonald/Tom Gamble #5 (Optimum Motorsport/McLaren) dettano legge in Gold Cup, mentre Ricky Capo/Sam Neary/Fabrizio Crestani (GRT Grasser Racing Team #85/Lamborghini) agguantano il primato in Silver Cup.

La 911 GT3-R #991 di Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin/Marco Seefried (Pure Rxcing), invece, ha ereditato il primato in Bronze Cup, la Mercedes #75 di Nick Catsburg/ Adam Osieka /Martin Konrad/Chaz Mostert (SunEnergy 1) controlla la PRO-Am con una significativa scioltezza.

Da Spa – Luca Pellegrini