BMW vince la CrowdStrike 24h Spa 2023, terzo evento del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup e dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Philipp Eng/Nick Yelloly/Marco Wittmann #98 festeggiano con ROWE Racing e regalano al costruttore bavarese il 25mo successo in questa speciale manifestazione.

Timur Boguslavskiy/Raffaele Marciello/Jules Gounon (Akkodis ASP #88/Mercedes) e Kelvin van der Linde/Luca Engstler/Nicki Thiim (Scherer Sport PHX #17/Audi) concludono il podio, rispettivamente in seconda e terza piazza.

🏁And that's it! Philip Eng brings the #98 BMW he shares with Marco Wittmann and Nick Yelloly home to record a third #Spa24h win for both himself and Rowe Racing!

🏆🏆🏆#crowdstrike #fanatecgt #gtworldcheu #igtc #thebiggestgtraceintheworld pic.twitter.com/AnoL9Z6aDD — CrowdStrike 24Hours of Spa (@24HoursofSpa) July 2, 2023

BMW amministra e vince, Cairoli re della Bronze Cup

Secondo acuto stagionale per ROWE Racing nel GTWC Europe Endurance Cup per BMW. Eng/Yelloly/Wittmann hanno fatto la differenza nel finale non lasciando spazio all’ipotetico ritorno da parte di Mercedes ed Audi.

Akkodis ASP si è sfidata con Scherer Sport PHX per un posto sul podio, l’Audi #17 non è riuscita ad impensierire Mercedes #88. Thiim si è arreso a Gounon, mentre EMA Manthey #92 (Porsche) e Rutronik Racing #96 (Porsche) completano nell’ordine la Top5.

Matteo Cairoli, invece, ha vinto la classe PRO-Am della 24h di Spa. Il comasco di Huber Motorsport #20 (Porsche) trionfa in compagnia di Antares Au/Tim Heinemann/Jannes Fittje, l’italiano ha concluso davanti a Klaus Bachler/Joel Sturm/Alex Malykhin/Marco Seefried (Pure Rxcing #911/Porsche) ed a Eddie Cheever III/Chris Froggatt/Jonathan Hui (Sky – Tempesta Racing by Garage 59 #93/McLaren)

🏆 IGTC INDY CUP! 🏆 Huber Motorsport's Porsche started on pole, finishes 13th overall and 1st in Bronze, and Antares Au scores maximum IGTC Independent Cup points.#IGTC | #Spa24H 🇧🇪 pic.twitter.com/yWjqEwZ32w — Intercontinental GT Challenge (@IntercontGTC) July 2, 2023

Nelle altre classi: SunEnergy splende a Spa

Porsche conclude al secondo posto, invece, in PRO-Am con Niki Leutwiler/Ivan Jacoma/Alex Fontana/Nico Menzel (Car Collection Motorsport #24), sconfitti da Nick Catsburg/ Adam Osieka /Martin Konrad/Chaz Mostert (SunEnergy1 Racing #75/Mercedes). Rimonta clamorosa da parte di Mercedes, dall’ultimo al primo posto. Menzione d’onore anche per Erwin Creed/Jean Glorieux/Caper Stevenson/Arthur Rougier (CSA Racing #888/Audi), terzi in classe Silver.

Menzione d’onore anche per Sam De Haan/ Charles Fagg/Dean Macdonald/Tom Gamble (Optimum Motorsport #5/McLaren), i britannici trionfano precedendo Calan Williams/Niklas Krütten/Jean-Baptiste Simmenauer (WRT #30/BMW) e Nicolas Baert / Max Hofer / Maxime Soulet (Comtoyou Racing #21/Audi).

Festa al termine di 24 ore d’azione anche per Clemens Schmid/Benjamin Hites/Glen van Berlo (GRT Grasser Racing #85/Lamborghini), padroni a lungo della 24h du Spa davanti a Sam Dejonghe / Loris Hezemans / Finlay Hutchison (Comtoyou Racing #12/Audi) ed a Erwan Bastard /Grégoire Demoustier /Paul Evrard/Antoine Duquin (Saintéloc Junior Team #26/Audi).

Piccola pausa ora per il GTWC Europe che tornerà tra due settimane con la Sprint Cup da Misano Adriatico. Le prove di durata, invece, torneranno protagoniste successivamente con un round da non perdere a fine luglio in quel del Nuerburgring.

Da Spa – Luca Pellegrini