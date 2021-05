La race-1 del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Magny Cours non ha mancato di regalarci emozioni con un bel duello tra l’Audi #32 di Dries Vanthoor/Charles Weerts e la Lamborghini di Albert Costa/Riccardo Feller #163. La casa di Stoccarda ha avuto la meglio sull’Huracan che ha provato in tutti i modi a beffare la R8 di WRT.

Magny-Cours race-1: la conferma dei campioni

Dries Vanthoor/Charles Weerts, campioni in carica della Sprint Cup, conquistano il primo acuto stagionale con una prova perfetta in Francia. Weerts, autore della pole-position, ha dovuto fronteggiare per tutto il primo stint i repentini attacchi dello svizzero Feller.

L’Huracan di Emil Frey ha provato a beffare i belgi anticipando la sosta in pit lane, una scelta che non ha pagato. Audi ha allungato sulla vettura #163 che si è dovuta accontentare della seconda piazza con un gap di oltre 8 secondi di ritardo. Terzo posto sotto la bandiera a scacchi per Arthur Rougier/Alex Fontana #14, a segno nella Silver Cup.

Inizia invece in salita il campionato per la Mercedes AMG #4 di Luca Stolz/Maro Engel, ritirati a pochi minuti dalla fine quando si trovavano saldamente nella Top5. Quarto posto overall per Ezequiel Perez Companc/Rik Breukers (Madpanda Motorsport/Mercedes) secondi in Silver, davanti all’AMG GT3 #88 di AKKA ASP di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy.

Andrea Bertolini porta al successo la Ferrari #52 di AF Corse in Pro-Am. L’esperto italiano, accompagnato da Louis Machiels, svetta con la Rossa davanti alla Mercedes di Valentin Pierburg/Dominik Baumann #20 (SPS automotive-performance) ed all’Aston Martin #188 di Alexander West/Jonny Adam (Garage 59), a segno in quel di Monza nell’opening round dell’Endurance Cup.

Dopo la race-1, appuntamento a domani mattina per la Q2 che determinerà la griglia di partenza della seconda competizione sprint a Magny-Cours del GT World Challenge Europe 2021.

