Raffaele Marciello esprime le proprie considerazioni ai microfoni di LiveGP.it alla vigilia della prima prova del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. Il portacolori di Mercedes è pronto per dare battaglia nella prima 3h dell’anno all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.

Il #88 del gruppo sarà al via per tutte le prove del 2022, nell’Endurance Cup dividerà l’abitacolo con lo spagnolo Dani Juncadella e con il francese Jules Gounon. Il terzetto è senza dubbio uno dei migliori della PRO Cup, la classe regina della serie.

L’alfiere di Akkodis ASP Racing Team ha commentato: “Siamo pronti per una nuova stagione, la situazione è la medesima di ogni anno. Siamo competitivi, ho due compagni molto forti e siamo sicuramente tra i migliori. La stagione è lunga, il target finale è vincere la 24h di Spa-Francorchamps. I nostri rivali sono i medesimi di ogni anno”.

Raffaele Marciello ci ha delineato i programmi per il 2022, una stagione che non si discosta molto dalla passata stagione. L’obiettivo principale, oltre alla maratona delle Ardenne, è ovviamente anche la 24h del Nürburgring. “Come nel 2021 non correrò nel DTM, settimana prossima sarò presente a Long Beach nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

L’ex campione della serie ha concluso dicendo: “Non penso di gareggiare nella 12h di Bathurst per la concomitanza con la Sprint Cup del GTWC Europe. Tornerò nell’ADAC GT Masters, mentre tutto resta da definire per l’Intercontinental GT Challenge. I miei due obiettivi sono le due 24h: Spa e Nürburgring”.

Da Imola – Luca Pellegrini