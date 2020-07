Due Ferrari 488 GT3 si contenderanno la corona del GT World Challenge Europe Powered by AWS. Le due Rosse, iscritte nella classe PRO, parteciperanno alle quattro prove dell’Endurance Cup e chiaramente alla mitica 24h di Spa-Francorchamps, terzo round stagionale.

AF Corse schiererà due vetture, una delle quali vestirà i colori di SMP Racing come accaduto nelle ultime stagioni. Nicklas Nielsen, Alessandro Pier Guidi e James Calado si alterneranno sulla Ferrari 488 GT3 #51, mentre Davide Rigon, Miguel Molina e Sergey Sirotkin sono iscritti con la#72 di SMP Racing.

La scuderia di Maranello darà spettacolo anche nella PRO-Am. Andrea Bertolini e Louis Machiels si contenderanno la coppa Sprint con AF Corse, mentre Niek Hommerson supporterà la coppia nelle corse di durata. Tempesta Racing ha annunciato Eddie Cheever III e Chris Froggatt per le gare Sprint e Jonathan Hui come terzo uomo per l’endurance Cup. Infine non dimentichiamoci l’auto di Rinaldi Racing, vettura che verrà affidata a Daniel Keilwitz, Rino Mastronardi e Pierre Ehret.

Luca Pellegrini