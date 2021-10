Manca sempre meno da Barcellona per l’epilogo del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS. La 3h al Montmelò segna la fine dell’Endurance Cup, l’unico trofeo ancora da assegnare dopo il successo di Dries Vanthoor/Charles Weerst nella classifica ‘combinata’ e nella Sprint Cup che si è conclusa settimana scorsa in quel di Valencia.

WRT alla caccia dell’ultimo titolo, Ferrari pronta a resistere

Dries Vanthoor/Charles Weerst sono i diretti rivali di Alessandro Pier Guidi/Nicklas Nielsen/Côme Ledogar , vincitori della 24h di Spa-Francorchamps. La Ferrari #51 di Iron Lynk ha gestito la situazione in Germania, gara in cui il gap si è ridotto a 13 punti.

La Rossa insegue il secondo titolo consecutivo dopo l’incredibile lotta che regalò ad Alessandro Pier Guidi l’Endurance Cup 2020 sotto i riflettori del Paul Ricard (Francia).

Con l’Audi #32 di WRT ci sarà ancora il l’olandese Robin Frinjs al posto del titolare Kelvin van der Linde.

Il sudafricano si contente al Norisring il titolo DTM al Norisring, una gara che esclude dalla competizione tedesca altri protagonisti come Marco Wittmann, Vincent Abril, Timo Glock e Sheldon van der Linde.

Lamborghini e Mercedes ci credono

La lotta per il titolo non è limitata a due squadre. La vittoria di Mirko Bortolotti/Marco Mapelli/Andrea Caldarelli al Nuerburgring, la prima dal 2019, ha rilanciato in campionato la Lamborghini #63 di FFF Racing che nel 2019 vinse proprio in Spagna il titolo nell’epilogo di Barcellona. L’Huracan GT3 ha 17 lunghezze di ritardo e con 26 punti in palio tutto può ancora succedere.

Occhi puntati anche sulla Mercedes #88 di Raffaele Marciello/Jules Gounon/Felipe Fraga, seconda in Germania ed ancora matematicamente in lotta con 23 punti di ritardo sulla 488 GT3 #51 di Iron Lynk. La formazione francese potrebbe essere aiutata dall’AMG #4 di Maro Engel/Luca Stolz/Nico Bastian (HRT #4), a podio nell’ultimo evento.

I ritiri nella prova di casa hanno tolto dai giochi per l’Endurance Cup la Porsche. Christian Engelhart/Matteo Cairoli/Klaus Bachler (Dinamic Motorsport #54) e Earl Bamber/Mathieu Jaminet/Matt Campbell (GPX Racing #22) sono pronti a chiudere in bellezza dopo aver conquistato rispettivamente la 3h di Monza e la 1000km del Paul Ricard.

Silver: Emil Frey ad un passo dal titolo

Rolf Ineichen/Alex Fontana/Ricardo Feller sono ad un passo dal titolo in Silver Cup. Gli alfieri di Emil Frey Racing #14, vincitori al Nuerburgring, hanno al momento 24 punti di scarto sul giapponese Alex Aka. L’alfiere di Attempto insegue il titolo e verrà aiutato nella propria missione da Dennis Marschall e Max Hofer

Attenzione alla Mercedes #90 di Ezequiel Perez Companc/Ricardo Sanchez/Rik Breukers. Il terzetto di Madpanda Motorsport, primo in quel di Spa-Francorchamps, cerca di chiudere in bellezza la stagione con un occhio già al prossimo anno.

La Mercedes #5 di HRT potrebbe inserirsi con la Ferrari #33 di Rinaldi nella lotta per il titolo, mentre ci si attende una rivincita da parte di Tim Zimmermann/ Kikko Galbiati/Clemens Schmdt. I piloti di GRT Grasser Racing #16 hanno perso nel finale la 3h del Nuerburgring in seguito ad un errore nell’ultima ora nella chicane presente nell’ultimo settore. L’equipaggio aveva letteralmente dominato la competizione e stava già accarezzando il primo acuto in stagione.

Come nella classe PRO non vi sarà la lotta per la classifica overall del GT World Challenge Europe, già vinto a Valencia dall’elvetico Alex Fontana che ha dominato la scena nella Sprint Cup.

PRO-Am: Ferrari insegue un altro titolo

Non solo PRO per la Ferrari che spera di conquistare la PRO-Am con Sky Tempesta Racing. La Rossa #93 insegue un titolo che è svanito nell’ultima prova del 2020, stagione trionfale che vide le affermazioni nella graduatoria combinata e nella Sprint Cup.

Chris Froggatt/ Eddie Cheever III/Jonathan Hui comandano la classifica al momento con 88 punti contro i 70 di Hiroshi Hamaguchi/Phil Keen/Stefano Costantini (Orange 1 FFF Racing Team #19), primi in Germania al termine di una prova molto serrata che ha visto molto competitiva anche la Mercedes #69 di Sam De Haan/Fabian Schiller/Robert Collard (RAM Racing #69).

Attenzione all’Aston Martin #188 di Alex West/Chris Goodwin/Jonny Adam, trio di Garage 59 che ha deluso le attese al Nuerburgring. In pista una seconda Vantage in PRO-Am con Ahmad Al Harthy/Giacomo Petrobelli/Charlie Eastwood (Oman Racing #97).

Occhi puntati anche sulla Lamborghini che con Henrique Chaves/Miguel Ramos (Barwell Motorsport) insegue il titolo overall nel GT World Challenge Europe. I due, accompagnati da Adrian Amstutz, vantano 24.5 punti di margine sulla Mercedes di SPS automotive-performance #20 con Valentin Pierburg/Dominik Baumann. Quest’ultima formazione porterà una seconda AMG GT3 affidata a Yannick Mettler/Jordan Love/Niklas Born.

Interessanti news anche in casa Ferrari con le ‘Iron Lynk’ che tornano con Sarah Bovy/Doriane Pin/Michelle Gatting #83. In scena anche Rinaldi Racing con Jeron Bleekemolen/Christian Hook/Manuel Lauck.

Invito speciale per BMW ed Audi

In pista a Barcellona vedremo per la prima volta nel GT World Challenge Europe la nuova BMW M4 GT3, auto non ancora omologata che correrà per la classifica generale. La nuova auto della casa bavarese, impegnata nelle ultime competizioni del NLS, si presenta ai nastri di partenza con Jesse Krohn/Augusto Farfus/Philipp Eng.

Non solo BMW, ma anche Audi che dopo la 24h di Barcellona della 24h Series torna in azione con la nuova R8. Markus Winkelhock/Finlay Hutchison/Frederic Vervish si alterneranno al volante con il Sainteloc Racing #26

Appuntamento domenica da non perdere quinti alle 15.00 per l’ultimo impegno stagionale del GT World Challenge Europe powered by AWS.

Luca Pellegrini