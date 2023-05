Valentino Rossi parteciperà alla tappa francese della Michelin Le Mans Cup, categoria che come da una serie di anni a questa parte supporterà la mitica 24h valida per il FIA World Endurance Championship. Una BMW M4 GT3 vedrà impegnato il ‘Dottore’, atteso ai nastri in compagnia di WRT.

Debutto per Valentino Valentino Rossi a Le Mans e con i prototipi

Una nuova sfida attende la leggenda del Motomondiale che per ora non ha mai gareggiato con i prototipi. Il #46 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS per WRT e BMW Motorsport militerà a bordo di una M4 che verrà schierata direttamente dall’équipe di Vincent Vosse.

In attesa di scoprire il teammate dell’ex portacolori di Yamaha, ricordiamo entrambe le competizioni che si svolgeranno nella giornata di giovedì e nella mattinata di venerdì. A differenza degli ultimi anni non vi saranno delle prove sabato prima del via della leggendaria 24h.

Pierre Fillon, Presidente dell’Automobile Club de l’Ouest (ACO), ha riportato in una nota: “Quest’anno, Road to Le Mans ospiterà una griglia da record. Queste due gare offriranno agli spettatori grandi battaglie in pista. Sono anche molto felice di dare il benvenuto a un campione come Valentino Rossi”.

Non è mancato anche il parere da parte di Frédéric Lequien, CEO di Le Mans Endurance Management (LMEM): “Ancora una volta la Road to Le Mans ha attratto un grande numero di partecipanti con nomi di star che corrono accanto ai regolari della serie. Avere Valentino Rossi in griglia è una spinta enorme per l’evento”.

58 vetture complessive si sfideranno in Francia ad inizio mese, 20 in GT3. Ricordiamo che la Le Mans Cup affronterà a Le Mans la seconda tappa del campionato dopo l’esordio in quel di Barcellona con la prima sfida dell’European Le Mans Series.

Luca Pellegrini