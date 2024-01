Valentino Rossi e Raffaele Marciello correranno insieme la 12h di Bathurst, opening round dell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli. Il ‘Dottore’ si appresta per il ritorno in Australia sul Mt. Panorama, mentre il pilota svizzero è atteso al debutto con BMW Motorsport dopo una lunga e vincente collaborazione con Mercedes.

WRT e BMW all’attacco della 12h di Bathurst

WRT ha svelato l’equipaggio per la prima tappa dell’IGTC, campionato globale di SRO che oltre alla 12h di Bathurst prevede quest’anno la 24h del Nuerburgring, la 24h di Spa-Francorchamps e la 8h di Indianapolis.

Rossi sarà in scena a bordo della riconoscibile BMW M4 GT3 #46 con il pluricampione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Raffaele Marciello ed il belga Maxime Martin. Lo scorso anno era stato Augusto Farfus ad alternarsi al volante con l’italiano ed il veterano 37enne, un tridente che successivamente ha corso anche nel GTWC Europe.

Vincent Vosse ed i propri uomini gestiranno anche una seconda BMW con l’assodata coppia composta da Dries Vanthoor e Charles Weerts oltre all’ex vincitore del DTM Sheldon van der Linde. I belgi ed il sudafricano tornano a bordo dell’auto #32 dopo il quarto posto ottenuto lo scorso febbraio.

Andreas Roos, responsabile della BMW M Motorsport, ha riportato in una nota: “La 12 Ore di Bathurst è un evento spettacolare con cui iniziare l’anno e siamo lieti di schierare un’altra forte formazione in Australia nel 2024. Non vedo l’ora di vedere Raffaele Marciello su una BMW M4 GT3 per la prima volta”.

Prima volta per Marciello con BMW

Raffaele Marciello è pronto per l’esordio con BMW, una prima volta che arriva più tardi del previsto. L’elvetico sarà in Australia, ma avrebbe dovuto partecipare con ogni probabilità alla 24h di Dubai, originariamente indetta per il prossimo week-end.

WRT e BMW hanno deciso di saltare l’appuntamento arabo valido per la 24H Series dopo uno slittamento di due settimane dalla manifestazione, una scelta dovuta a dei problemi con il passaggio dai materiali attraverso il Mar Rosso.

‘Lello’ insegue la prima gioia in carriera sul Mt. Panorama, risultato sfiorato a più occasioni con Mercedes. Il due volte campione della FIA GT World Cup si appresta a sfidare il marchio di Stoccarda che sicuramente sarà al via nuovamente con GruppeM e SunEnergy 1 Racing.

