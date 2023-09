Otto appuntamenti caratterizzeranno il calendario 2024 dell’International GT Open, la stagione si concluderà in quel di Monza nel mese d’ottobre. La categoria organizzata da GT Sport toccherà i principali impianti d’Europa e per la prima volta dal 2019 ad oggi si sposterà anche in Germania ad Hockenheim.

Monza nuovamente presente nel GT Open

Il tempio della velocità diventa la sede della finale del GT Open al posto di Barcellona (Spagna). La data sarà diversa rispetta dal solito, il tradizionale slot di settembre è attualmente occupato dal Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Portimao (Portogallo) aprirà le danze prima dei round di Hockenheim (Germania), Spa-Francorchamps (Belgio), Hungaroring (Belgio), Circuit Paul Ricard (Francia) e Spielberg (Austria). Come già detto la Spagna precederà l’Italia, il noto impianto catalano accoglierà anche i test pre-stagionali dal 11 al 13 marzo.

Resta stabile il programma dell’organizzatore iberico che per la prima volta in tre anni ha deciso di tornare in Germania. Il noto percorso che sorge nella regione del Baden-Württemberg ospiterà il secondo evento del 2023 prima della tradizionale tappa di Spa che negli ultimi anni ha ospitato un evento endurance.

Non ci sono informazioni certe in merito anche se presumibilmente anche GT Cup Europe e Euroformula Open saranno presenti in supporto all’International GT Open che quest’anno ha saputo portare in pista in tutta Europa uno schieramento oltre 30 GT3.

L’attenzione si sposta ora verso la finalissima di Barcellona che eleggerà i campioni 2023. Sam De Haan/Charlie Fagg (Optimum Motorsport McLaren #69) sono meritatamente leader della classifica generale con 4 punti di margine su Diego Menchaca (Motopark Mercedes #17 ) e 8 su Christopher Haase/Simon Reicher (Eastalent-Racing Audi #23).

Calendario GT Open 2024

Portimao – 27/28 aprile Hockenheim – 11/12 maggio Spa-Francorchamps -25/26 maggio Hungaroring – 22/23 giugno Circuit Paul Ricard – 20-21 luglio Red Bull Ring – 13/15 settembre Barcellona – 28/29 settembre Monza – 19/20 ottobre

Luca Pellegrini