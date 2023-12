Mattia Drudi è ufficialmente un nuovo pilota Aston Martin in vista del 2024. L’italiano si prepara per un’inedita sfida accanto al costruttore britannico dopo aver concluso settimana scorsa una lunga parentesi con Audi Sport.

Una nuova parentesi per Mattia Drudi

Il romagnolo rappresenterà il brand inglese in Europa e non solo, un significativo programma sportivo in vista soprattutto del 2025 quando anche il brand di Gaydon avrà il proprio prototipo per il FIA World Endurance Championship e l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

I'm honoured to be joining Aston Martin as a works driver. @AMR_Official

I'm really looking forward to being part of such an iconic manufacturer programme in motorsport, with its incredible history of success and its really high ambitions for the near future.#AstonMartin pic.twitter.com/z7il7NtLBg — Mattia Drudi (@MattiaDrudi) December 18, 2023

L’ex campione italiano GT è atteso il prossimo anno insieme alla versione aggiornata della Vantage GT3 che lo scorso anno ha saputo imporsi nella Rolex 24 at Daytona in GTD con Heart of Racing. La struttura di Ian James sarà nuovamente protagonista in North America e nel FIA WEC oltre a D’Station Racing, mentre nel ‘Vecchio Continente’ è da rimarcare la presenza di Walkenhorst Motorsport e di Comtoyou Racing.

Drudi presente con Aston Martin in buona compagnia

Il vincitore dell’ultima edizione del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup è stato annunciato insieme ad una schiera importante di protagonisti, molti noti ad Aston Martin che recentemente ha confermato nella propria squadra anche il danese Marco Sorensen.

Oltre all’ex campione del mondo per quanto riguarda la classe GTE PRO sono da rimarcare anche i veterani Darren Turner, Nicki Thiim e Jonny Adam oltre a David Pittard ed a Ross Gunn. Menzione d’onore anche per Henrique Chaves e Valentin Hasse Clot, presenti in pista negli ultimi anni con la storica azienda britannica.

A line-up of champions… Our 2024 Aston Martin Racing works drivers: – Jonny Adam

– Henrique Chaves

– Mattia Drudi

– Ross Gunn

– Valentin Hasse Clot

– David Pittard

– Marco Sorensen

– Nicki Thiim

– Darren Turner We’re ready to go racing, are you? 💪#AstonMartin pic.twitter.com/HWOqG29GBB — Aston Martin Racing (@AMR_Official) December 18, 2023

Non ci sono informazioni in merito al programma Hypercar che in ogni caso inizierà nel 2025. Ad eccezione di alcune certezze, invece, mancano anche delle informazioni in merito alla collocazione nei vari campionati dei piloti citati. Da segnalare, invece, l’assenza tra i piloti ufficiali di Alex Riberas, iberico che da un anno gareggia con Gunn nella classe GTD PRO dell’IMSA WTSC.

