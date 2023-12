Mattia Drudi lascia Audi Sport dopo cinque anni di collaborazione, il romagnolo si prepara per una nuova sfida nel mondo delle ruote coperte. L’italiano cambia casacca, l’ultimo di una lunghissima lista ad abbandonare il marchio di Ingolstadt.

Drudi ed Audi Sport si separano

Il giovane italiano saluta il brand teutonico dopo aver vinto con Ricardo Feller il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Il secondo posto classificato della 24 Ore di Spa 2020 ha saputo negli ultimi anni anche vincere il Campionato Italiano GT Sprint ed Endurance, due esperienze significative prima di imporsi a livello continentale.

Non conosciamo ancora i programmi di Drudi per il futuro, l’obiettivo comune è ovviamente quello di militare in un nuovo costruttore che possa anche garantire un impegno con i prototipi. Mattia saluta a poche settimane dall’addio di Christopher Mies, tedesco che si allontana da Audi Sport definitivamente dopo una lista incredibile di affermazioni (24h Nuerburgring ed ADAC GT Masters su tutto).

Dennis Olsen e Christian Engelhart salutano Porsche, Loris Spinelli promosso da Lamborghini

Non solo Audi subisce dei significativi cambi di casacca al proprio interno. Evidenziamo infatti il saluto in casa Porsche da parte di Dennis Olsen e Christian Engelhart, pronti per nuove missioni in vista del 2024.

Il primo si separa dal brand di Stoccarda dopo aver vinto il titolo nell’Intercontinental GT Challenge Powered by Pirelli in passato, lo scandinavo non ha ancora rivelato dove si collocherà nel breve termine. Discorso differente per il tedesco, nominato nuovamente pilota ufficiale Lamborghini.

L’ex vincitore della Rolex 24 at Daytona ritrova il marchio bolognese che ha promosso recentemente anche Loris Spinelli, vincitore ad ottobre della Motul Petit Le Mans. L’italiano approda come titolare dopo una lunga esperienza in Lamborghini Super Trofeo ed in GT3 tra Europa e North America.

Cambio in casa Porsche tra Campbell e Cameron

Matt Campbell e Dane Cameron invertono i propri ruoli in Porsche Penske Motorsport tra FIA World Endurance Championship ed IMSA WeatherTech SportsCar Championship. L’australiano passa nel Mondiale a bordo della Porsche 963 #5 al posto dell’americano che torna nella categoria statunitense a tempo pieno in compagnia di Felipe Nasr.

In ogni caso Campbell resterà presente come quarto uomo in vista della Rolex 24 at Daytona con l’auto #7. L’australiano che ha vinto l’IMSA WTSC 2022 in GTD PRO con Mathieu Jaminet si appresta per una nuova sfida partecipando ovviamente anche alla 24h Le Mans nella classe regina.

GT, Alessandro Ghiretti promosso Porsche Junior

Alessandro Ghiretti è stato annunciato come Porsche Junior dopo aver vinto lo Shootout disputato nelle scorse settimane in quel di Portimao. Il francese che ha corso quest’anno anche nella Porsche Mobil 1 Supercup oltre che nella Carrera Cup transalpina ha battuto la concorrenza dei migliori giovani presenti a livello globale.

Aldo Festante ha rappresentato l’Italia dopo aver disputato il campionato tricolore, vinto dall’olandese Larry ten Voorde. Ricordiamo che i nostri colori sono stati protagonisti più volte a livello internazionale con Porsche, gli ultimi da menzionare in ordine cronologico sono sicuramente Matteo Cairoli e Mattia Drudi.

Luca Pellegrini