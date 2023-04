Lorenzo Ferrari è intervenuto ai nostri microfoni di LiveGP.it in occasione della 417ma puntata di ‘Circus’, il consueto appuntamento del lunedì sera dedicato al mondo dei motori. Il giovane italiano è determinato a confermare gli ottimi risultati ottenuti nel 2022 con un doppio impegno tra Italia ed Europa.

La stagione del nostro connazionale inizierà ufficialmente questa domenica con la tappa di Monza del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup, una sfida da 3h che precederà di sette giorni l’opening round della Porsche Carrera Cup Italia. Nel primo caso il 20enne emiliano è atteso in PRO con una Mercedes gestita da Akkodis ASP, mentre nel secondo vi sarà il debutto nell’impegnativa Carrera Cup con Sp Raptor Engineering – Centro Porsche Catania.

Tra GTWC e Carrera Cup Italia per Lorenzo Ferrari

L’ex campione italiano GT (Sprint ed Endurance) ha esordito dicendo spiegandoci il programma per un impegnativo 2023: “Quest’anno mi impegnerò su due programmi. Non potevo non accettare la Porsche Carrera Cup Italia, una sfida molto interessante anche perché sarò da solo e non dovrò condividere la vettura. Successivamente sono atteso anche nel GTWC Europe Endurance Cup nella classe PRO con due piloti di esperienza come Maxi Goetz e Thomas Drouet. Sono contento di poter mantenere un rapporto con Porsche e Mercedes”.

Lorenzo ha corso con Porsche e Mercedes anche nella passata stagione, rispettivamente nell’European Le Mans Series e nel GTWC Europe Endurance Cup nella classe Gold. “Le soddisfazioni sono state molte nella passata stagione, un momento speciale della mia carriera con il titolo GTE nell’ELMS e l’ottima performance nel campionato di SRO al mio debutto”.

Il campionato continentale è stato vinto da Ferrari in compagnia di Christian Ried e Gimmi Bruni. Il #77 di Proton Competition è tornato sulla stagione passata all’interno di una classe speciale come la GTE, iconica classe che scomparirà definitivamente al termine della stagione corrente. “La 911-19 è semplicemente una macchina speciale, mi spiace che quest’anno sia l’ultimo anno in pista per le GTE. Il bilanciamento è completamente differente rispetto alla Carrera Cup e la GT3, obiettivamente ci sono pochi paragoni”.

Il rapporto con Proton Competition resterà intatto anche nel 2023 con la presenza dell’emiliano in alcuni round della Porsche Carrera Cup Deutschland. Tutto resta incerto per i prossimi anni, lo sguardo è ovviamente diretto alla top class del FIA World Endurance Championship che presto vedrà al via anche Proton con una Porsche 963 privata. “Non ho ancora dei piani per i prototipi, sono contento in ogni caso di mantenere un legame con Proton Competition. Il FIA WEC 2024 con la GT3 potrebbe essere una valida opportunità in vista di un ipotetico passaggio in altre categorie”.

Seconda stagione per Lorenzo Ferrari con Mercedes, esordio in Carrera Cup

Winward Racing ha accolto nel 2022 l’italiano che oltre alla Gold Cup del GTWC Europe ha supportato anche Raffaele Marciello nel round di Zandvoort dell’ADAC GT Masters. Ferrari conosce bene la Mercedes AMG GT3, vettura che quest’anno dovrà difendere il titolo ottenuto pochi mesi fa con il già citato ‘Lello’.

“Purtroppo ho girato poco con la Mercedes GT3 nell’ultimo periodo, da mesi non salgo in vettura ad eccezione di un test a Monza di qualche settimana fa. Devo adattarmi velocemente, non conosciamo ancora bene il Balance of Performance cosa ci riserverà. Il tempo a disposizione è minimo, le auto in pista sono tante e fare un buon tempo cronometrato in qualifica non è mai scontato”.

Indubbiamente non sarà facile cambiare in pochi giorni da una GT3 ad una ‘Cup’, vettura diametralmente opposta: “Passare dalla GT3 alla Cup non è semplice, le vetture sono molto particolari con delle caratteristiche specifiche. Nel 2022 dovevo alternarmi tra GT3 e GTE, il divario è sottile tra le due auto a differenza di quest’anno che si modificano tanti aspetti. Affrontare delle prove libere senza test non è banale, adattarsi velocemente ed andare forte non è scontato”.

Dopo un commento sul GTWC Europe non poteva mancare una considerazione sulla Carrera Cup tricolore che da Misano inizierà il suo cammino a maggio. “La PCC ITA sarà indubbiamente complicata, ho poca esperienza con la macchina. Ci sono diversi specialisti nello schieramento, stare davanti non è banale al primo tentativo. La prima competizione sarà a Misano, il test che ho fatto recentemente è andato bene”.

Luca Pellegrini