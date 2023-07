Come ampiamente pronosticato, Audi Sport ha ufficializzato che non avrà nessun programma ufficiale per la stagione 2024. Il progetto GT3 e TCR si sgretola sulla falsariga di quanto deciso per l’ipotetico ritorno tra i prototipi, una scelta volta esclusivamente al debutto in F1.

I tedeschi vogliono concentrare tutte le proprie risorse su un singolo progetto, ma che cosa accadrà a tutti i piloti e soprattutto ai tantissimi team che tra GT3, GT4 e TCR usano un’Audi? La domanda è lecita, la risposta non è chiara.

Sicuramente dopo le ultime due 24h (Spa e Nurburgring) non vedremo più il brand Audi Sport presente con forza, un logo che costantemente troviamo solamente nel DTM ed in parte nel neonato ‘World Tour’.

L’incertezza dei piloti che… non sanno

In merito abbiamo deciso di sentire l’opinione ed il parere di due piloti quotati della casa dei Quattro Anelli, regolarmente presenti nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup che questo fine settimana si appresta per vivere il proprio secondo atto a Misano Adriatico.

Ricardo Feller (Tresor Orange 1 #40)

“Non posso dire molto anche perché io stesso non ho molte informazioni in merito alle dinamiche che si sono create nell’ultimo periodo. Per noi è difficile, ma dobbiamo accettare un provvedimento che per molti versi ci sorprende. Parallelamente restiamo concentrati sul nostro lavoro a partire dall’evento Sprint che stiamo affrontando qui a Misano”

Mattia Drudi (Tresor Orange 1 #40)

“Mi spiace ovviamente per la situazione che si è creata. Non ci sono purtroppo altre cose da dire, nel comunicato presentato da Audi vi sono tutti i dettagli. Chiaramente non è un’ottima situazione dopo anni di collaborazione”.

Fred Vervisch (Comtoyou #12)

Sapere tutto questa situazione è molto triste. La decisione è stata presa dai vertici come sapete tutti, non è ovviamente un buon periodo per tutti noi piloti e per le varie persone che lavorano con Audi Sport nel mondo delle GT e nel panorama delle gare TCR. Vedremo cosa accadrà l’anno prossimo, indubbiamente io voglio continuare a gareggiare”.

Dal 2024 si cambia rotta…

Tutto resta in mano ora ai vertici di Audi Sport, mentre i piloti cercano una nuova occupazione in altri brand. Tutto è molto incerto visto che i principali costruttori sono già ‘pieni’, una situazione spiacevole che si è concretizzata questo inverno.

René Rast, Nico Mueller e Dries Vanthoor sono forse i tre principali big che in pochi mesi hanno abbandonato Audi per sportarsi in altri lidi, tutti hanno attualmente la certezza o quantomeno la speranza di poter ambire ad un posto su una GT3 o su un prototipo nella top class del FIA World Endurance Championship o dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Misano segna l’inizio di un lungo finale di stagione per Audi che di fatto può puntare ancora a due titoli: il DTM ed il GT World Challenge Europe Sprint Cup. Feller/Drudi sono i candidati principali per quest’ultima serie, una coppia di primo profilo che obiettivamente è una delle più competitive dell’intero schieramento ‘PRO’.

L’opinione di Ferdinando Geri

In occasione del week-end di Misano Adriatico abbiamo avuto la chance di parlare con Ferdinando Geri, numero uno di Tresor che da anni è un cliente fisso di Audi Sport. Il nostro connazionale guarda verso il 2024 con il idee ben chiare dopo una stagione con più programmi tra GTWC Europe e DTM.

“Penso che per la nostra realtà non vi saranno molti cambiamenti. Negli ultimi anni il supporto della casa è stato ridotto. Indubbiamente non stiamo vivendo una situazione semplice, resto però dell’idea che Audi abbia una delle vetture più performanti dello schieramento. Per questa ragione credo che continuerò a gareggiare con loro”.

Anche Comtoyou pensa di continuare…

Anche Comtoyou pensa di continuare con Audi. La compagine belga vanta tre nuove auto appena acquistate dal brand di Ingolstadt, un notevole investimento che si somma alle varie unità che militano nel TCR World Tour e nella categoria continentale.

In merito abbiamo parlato con Sébastien Breuil, uno dei vertici per quanto riguarda il segmento GT3 che di fatto è appena stato creato da Comtoyou. “Abbiamo un ottimo rapporto con Audi, siamo sempre stati dei clienti significativi ed ovviamente siamo sorpresi per quanto accaduto. Senza piloti ufficiali non puoi vincere o essere competitivo tra i PRO, ma non esiste solo una classe. Puoi concentrarti su altro, l’intento è quello di continuare a gareggiare nel GTWC Europe dopo l’investimento che abbiamo fatto”.

