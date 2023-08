La Michelin Le Mans Cup premia John Melsom/Matt Bell e Nielsen Racing in quel di Aragon, protagonista questo week-end per la 29ma puntata di ‘A Ruota Libera’. Il campionato ACO ha dato spettacolo in compagnia dell’European Le Mans Series al termine di un fine settimana che ha proposto su tutti anche l’IMSA Michelin Pilot Challenge (VIR) ed il BTCC (Donington Park).

Tanta azione anche per quanto riguarda il Super GT (Suzuka) la Porsche Mobil 1 Supercup (Zandvoort) e la NASCAR che si è divisa tra Xfinity e Truck Series, rispettivamente in scena tra Daytona e Milwaukee Mile.

Michelin Le Mans Cup, Aragon: Nielsen Racing #4 svetta in rimonta, Ferrari primeggia in GT3

Nielsen Racing ha avuto la meglio dopo una bellissima rimonta nel finale. John Melsom/Matt Bell hanno potuto festeggiare il secondo acuto del 2023 nella Michelin Le Mans Cup, mentre Ferrari ha firmato la prima storica gioia con la 296 GT3 nella serie grazie a Hiroshi Koizumi/Kei Cozzolino (AF Corse).

Tre Safety Car hanno caratterizzato un torrido pomeriggio in quel di Aragon, Nielsen Racing ha fatto la differenza beffando dopo l’ultimo restart l’assodata coppia formata da Gillian Henrion/Julien Gerbi (Team Virage #16). I leader del campionato allungano in ogni caso nella serie concludendo davanti a Audun Gumundsson/Colin Noble (Team Thor #77).

Delusione, invece, per United Autosports. La compagine americana ha dovuto arrendersi dopo una prima parte di gara stellare ed una pole-position bellissima ottenuta per pochi millesimi sulla concorrenza. Una lunga sosta ha tradito la Ligier #22, apparentemente irraggiungibile dopo i primi sessanta minuti d’azione.

Prima storica vittoria, invece, per la 296 GT3 nella Michelin Le Mans Cup dopo una gara perfetta da parte di Hiroshi Koizumi/Kei Cozzolino. AF Corse ottiene il gradino più alto del podio grazie ad una sanzione per Timothy Creswick/Anders Fjordbach (HRC with Caffeinesix #86 Porsche), a lungo in vetta alla competizione.

Conclude la Top3 l’Aston Martin #10 di Arnold Robin/Valentin Hasse-Clot (Racing Spirit of Leman #10) dopo una nuova solida prestazione, mentre nel finale è rimasta leggermente attardata la Porsche #64 del Team Parker dopo una partenza stellare.

Piccola pausa ora per la Michelin Le Mans Cup che ora si ripresenterà in pista in quel di Spa-Francorchamps (Belgio) per un round da non perdere a fine settembre.

IMSA Michelin Pilot Challenge, VIR: Liddell festeggia all’ultimo giro

Frank DePew/Robin Liddell ottengono la seconda gioia stagionale nell’IMSA Michelin Pilot Challenge al VIR dopo una lunghissima bagarre per nell’ultimo giro contro la Porsche #39 del CarBahn with Peregrine Racing e soprattutto la Mercedes #27 del Lone Star Racing.

L’AMG GT4 verrà spinta in testacoda all’inizio del passaggio conclusivo dalla Chevy Camaro, mentre la Porsche #39 terminerà il carburante dopo aver provato di tutto per concludere la prova con una sosta in meno rispetto alla concorrenza. La direzione gara non sanzionerà Liddell nonostante la manovra aggressiva nei confronti di Scott Andrews, virtualmente secondo al restart alle spalle di Jeff Westphal.

La BMW #96 di Vincent Barletta/Robby Foley (Turner Motorsport) e la Ford #13 di Joey Hand/Jenson Altzman (McCumbee McAleer Racing with AEROSPORT) completeranno nell’ordine il podio di una sfida oltremodo interessante, resa ancora più avvincente dalla gestione del carburante.

La riconoscibile Camaro #71 ha colto la seconda gioia del 2023 al VIR, stessa storia in TCR per Chris Miller/Mikey Taylor (Unitronic/JDC Miller MotorSports #17). Risparmio estremo di carburante per l’auto #17, meritatamente a segno davanti alle due Hyundai di Bryan Herta Autosport affidate a Robert Wickens/Harry Gottsacker #33 e Mark Wilkins /Mason Filippi #98.

Nulla da fare, invece, per l’Alfa Romeo Giulietta del KMW Motorsports with TMR Engineering, misteriosamente out dall’azione a 8 minuti dalla fine dopo uno strano contatto contro le barriere al termine del primo tratto della pista.

A metà settembre la 4h di Indianapolis, penultimo evento da non perdere con nuovamente in scena GS (GT4) e TCR.

BTCC, Donington Park: Sutton si conferma leader

Ash Sutton si conferma leader del Kwik Fit British Touring Car Championship dopo l’interessantissimo fine settimana di Donington Park GP. Il portacolori di Ford si conferma l’uomo da battere alla vigilia degli ultimi atti del 2023.

BTCC, race-1: Sutton allunga

Ash Sutton (NAPA Racing UK #116 Ford) ha dominato la scena nella prima prova dopo aver respinto nelle prime tornate un deciso assalto da parte di Tom Ingram (BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 #1 Hyundai). Il leader del campionato ha fatto la differenza e dal quarto giro ha salutato i rivali inanellando una serie di tornate incredibili

Hyundai terminerà in seconda piazza dopo una bella sfida nel last lap con Jake Hill (Laser Tools Racing with MB Motorsport #24 BMW). Il britannico, sesto sullo schieramento di partenza, si è reso protagonista di una bella progressione nei giri conclusivi, una rimonta che gli ha permesso di sfiorare la seconda piazza conclusiva. Quarta piazza conclusiva per Ricky Collard (TOYOTA GAZOO Racing UK #37), quinta per Colin Turkington (Team BMW #4).

BTCC, race-2: Ingram risponde presente

La race-2 ha visto protagonista in positivo Tom Ingram. La Hyundai #1 del BRISTOL STREET MOTORS with EXCELR8 ha avuto la meglio sulla Ford #116 di NAPA Racing UK, sconfitto dopo una bella lotta nella discesa che porta all’Old Hairpin.

Ash Sutton non è più riuscito a restituire la posizione all’avversario, ma dovrà vedersela con il significativo ritorno di Hill. La BMW attaccherà a più riprese l’ex campione della categoria, abile nei due tornantini del Donington Park GP a non lasciare spazio al rivale.

Colin Turkington ha completato in quarta piazza davanti a Josh Cook (One Motorsport with Starline Racing #66 Honda) ed a Collard, presente con la prima delle Toyota GR UK. Leggermente più attardati gli altri al termine di una prova completamente asciutta rispetto a quanto accaduto nella prima sfida della domenica

BTCC, race-3: Toyota torna al top all’ultimo giro

Rory Butcher ha concluso in bellezza la domenica di Donington Park GP imponendosi all’ultimo giro. L’alfiere di Toyota ha beffato Daniel Lloyd (Autobrite Direct with Millers Oils #123 Cupra), leader provvisorio che dalla pole-position ha provato a mettere in bacheca il primo successo del 2023.

L’inglese ha alzato bandiera bianca per un problema tecnico, Butcher non ha perso l’occasione per passare in testa e primeggiare sull’irlandese Árón Taylor-Smith (CarStore Power Maxed Racing #40 Vauxhall) e sul britannico Adam Morgan (Team BMW #33).

Ricky Collard, presente con la seconda Corolla del TOYOTA GAZOO Racing UK, ha concluso quarto precedendo Ash Sutton. Gestione perfetta della race-3 da parte del leader del campionato che ha saputo chiudere davanti a Colin Turkington ed a Tom Ingram.

La Ford #116 ha potuto così guadagnare punti preziosi sui diretti rivali portandosi a +42p con ‘solo’ sei gare ancora da disputare tra Silverstone e Brands Hatch. Secondo posto provvisorio per Ingram, apparentemente l’unico che può impensierire il 29enne di Bishop’s Stortford.

Un mese di pausa ora per il BTCC che riprenderà a fine settembre da Silverstone, round che precederà l’epilogo di Brands Hatch.

Super GT, Suzuka: Honda su tutti i fronti

Nirei Fukuzumi/Hiroki Otsu vincono con Honda al Fuji nel quinto appuntamento del Super GT. Significativa prova di forza per ARTA MUGEN NSX-GT #16, a segno con margine sulla Nissan #3 di Tsugio Matsuda/Ronnie Quintarelli

L’italiano ed il giapponese non hanno potuto nulla contro Honda che nei minuti conclusivi gestirà il proprio margine sui rivali. Terza piazza conclusiva per Yuhi Sekiguchi/Yuichi Nakayama (DENSO KOBELCO SARD GR Supra #39) davanti a Kazuya Oshima/Kenta Yamashita (ENEOS X PRIME GR Supra #14) e Koudai Tsukakoshi/Nobuharu Matsushita (Astemo NSX-GT #17).

Honda ha gioito anche in GT300 dopo una bella bagarre contro Lamborghini. Takashi Kobayashi/Syun Koide (UPGARAGE NSX GT3 #18) hanno avuto la meglio su Kosuke Matsuura/Natsu Sakaguchi (Bamboo Airways Lamborghini GT3 #87), all’attacco fino alla fine dei rivali. Subaru completa la Top3 con Takuto Iguchi/Hideki Yamauchi (SUBARU BRZ R&D SPORT #61).

Piccola pausa per la principale serie giapponese riservata alle ruote coperte. Si tornerà protagonisti a metà settembre da Sugo

Porsche Supercup, Zandvoort: Buus verso il titolo

Bastian Buus sfiora il primo titolo in carriera nella Porsche Mobil 1 Supercup al termine di uno spettacolare doubleheader in quel di Zandvoort. Il #1 del gruppo dovrà attendere Monza per l’ipotetica festa, sfida che si terrà settimana prossima.

Zandvoort race-1: Schuring regna senza rivali, Buus allunga in classifica

Sabato sera è stato Morris Schuring (Fach Auto Tech #4) a mettere tutti in riga amministrando la leadership dal primo all’ultimo giro. L’olandese ha colto la seconda gioia dell’anno precedendo Loek Hartog (GP Elite #24) e Larry Ten Voorde (GP Elite #25) al termine di un evento potenzialmente decisivo per il titolo

Bastian Buus (BWT Lechner Racing #1) allungherà infatti in campionato su Harry King (BWT Lechner Racing #3), ritirato dopo una serie di contatti. Il britannico ha lottato anche con il compagno di squadra danese nelle prime battute dell’evento prima di finire nelle retrovie in seguito ad una toccata da parte di Dorian Boccolacci.

Zandvoort race-2: Hartog spezza il sogno di Buus

Loek Hartog ha ottenuto il primo successo in carriera al termine della race-2 di Zandvoort davanti al pubblico di casa. Il secondo posto di Buus e soprattutto il terzo di ten Voorde non hanno protratto la bagarre per il titolo all’epilogo di Monza di settimana prossima, una dinamica che il danese di Lechner avrebbe voluto evitare.

Buus avrà in ogni caso un notevole margine sui rivali, sono infatti 118 i punti del pilota Junior del brand di Stoccarda contro i 97 di ten Voorde. GP Elite si contenderà con gli storici rivali della squadra austriaca il titolo in una singola prova che purtroppo non vedrà in lotta Schuring e King. L’olandese ed il britannico hanno lasciato troppi punti per strada durante la stagione e di conseguenza dovranno accontentarsi della bagarre per la seconda posizione finale.

Tra sette giorni il championship decider in Lombardia.

NASCAR Truck Series, Milwaukee Mile: Enfinger passa il turno

Grant Enfinger (Champion Power Equipment Chevrolet #23) domina la scena a Milwaukee Mile nella NASCAR Truck Series. 10ma affermazione in carriera per l’americano che dopo raggiunge automaticamente Ty Majeski (Road Ranger Ford #98) al ‘Round of 8’ dei NASCAR Playoffs.

Carson Hocevar (Worldwide Express Chevrolet #42), Christian Eckes (Gates Hydraulics Chevrolet #19) e Corey Heim (Safelite Toyota #11) hanno concluso nell’ordine una prova che ha visto di fatto sempre davanti a tutti il veterano del GMS Racing.

La tappa di Milwaukee Mile ha sorriso in ogni caso anche ai già citati Eckes ed Heim, iscritti nel ‘Round of 8’ grazie ai punti conquistati sino ad ora nella serie. Nulla da fare, invece, per Hocevar, ad un soffio dall’accesso alla seguente fase dei Playoffs.

Una settimana di stop ora prima della ‘Kansas Lottery 200’, prima ‘Elimination Race’ della NASCAR Truck Series. Attualmente sono a rischio esclusione Matt DiBenedetto #25 e Ben Rhodes #99, ricordiamo che a differenza della Cup ed Xfinity Series sono due i piloti che vengono eliminati nel primo round e non quattro come successivamente accadrà prima della finalissima di Phoenix.

NASCAR Xfinity Series, Daytona: Allgaier a segno per 0.005 millesimi

Justin Allgaier ha vinto la prova di Daytona della NASCAR Xfinity Series dopo due overtime ed una volata conclusiva. Il #7 del JR Motorsports (Hellmann’s Chevrolet #7) ha saputo imporsi su Sheldon Creed (Whelen Chevrolet #2) al photofinish, una bellissima conclusione dopo una sfida ricca di colpi di scena.

Prima gioia all’interno di un Superspeedway per l’americano dopo ben ventisei partenze. Lo statunitense è stato in grado di imporsi partendo dal fondo dello schieramento dopo una sanzione per non aver superato le verifiche tecniche che precedono il via dell’evento. La Stage 1 è stata conclusa in 33ma piazza da parte della Chevy Camaro #7 che progressivamente si è trovata in vetta allo schieramento.

Daniel Hemric (Cirkul Chevrolet #11) ha chiuso in terza piazza precedendo Parker Kligerman (Spiked Coolers Light Orange Chevrolet #47), Cole Custer (Haas Automation Ford #00), Ryan Sieg (Sci Aps Ford #39) e Parker Retzlaff (FunkAway Chevrolet #31).

Settimana prossima un nuovo atto da non perdere a Darlington.

Nella prossima puntata…

Tornerà il GT4 Europe da Hockenheim in compagnia del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Azione anche a Darlington con la NASCAR Xfinity Series e con la Porsche Supercup che eleggerà il campione 2023 nella nostra Monza in occasione del GP Italia di F1.

Luca Pellegrini