Peter Hickman vince la 55ª edizione del GP di Macao per quanto riguarda le due ruote. Il pilota FHO Racing è al quarto successo in carriera sul Circuito da Guia. L’inglese precede il connazionale Davey Todd, mentre il tedesco David Mario Datzer chiude il podio.

SPAVENTO PER TODD, SALVATO DALLA BANDIERA ROSSA

La sfida più attesa dal lato motociclistico del Macau GP era quella tra Peter Hickman e Davey Todd. Il più quotato, già vincitore di 13 Tourist Trophy, si è aggiudicato la pole position. Todd, quasi a sorpresa, è riuscito a tenere testa al connazionale, standogli alle calcagna per buona parte del weekend. Questo duello ha rischiato di non esserci fin dalla partenza: la BMW di Davey Todd, dopo il giro di ricognizione, ha accusato un problema tecnico. Il #8 sarebbe dunque partito dalla pitlane o addirittura sarebbe stato costretto ai box. Per sua fortuna, la bandiera rossa scatenata dalla caduta al primo giro di gara tra Brian McCormack e Nadieh Schoots, ha permesso al pilota BMW di presentarsi sulla griglia alla ripartenza.

HICKMAN PIEGA LA RESISTENZA DI TODD E VINCE

Davey Todd aveva già fatto un grandissimo lavoro nell’arco delle qualifiche del GP di Macao, tenendo testa al favoritissimo Peter Hickman. Il britannico, come ci si aspettava, non è riuscito a tenere testa al più quotato avversario. Hickman ha tenuto la testa in partenza, imponendo un passo fin da subito veloce. Todd è rimasto in scia all’avversario nei primi giri, salvo poi crollare nei giri finale sia per il cedimento dei suoi pneumatici che per i troppi rischi da prendersi in un circuito come quello di Monte Guia. Hickman festeggia il quarto successo dopo il 2015, 2016 e 2018, mentre Todd si prende la piazza d’onore a ben 28″ dal vincitore.

DATZER HA LA MEGLIO SU BROOKES, OUT KOSTAMO E RUTTER

Il GP di Macao motociclistico non ha avuto troppo da dire né per la vittoria, tantomeno per il podio, se non a piccoli tratti. Il due volte campione British Superbike Joshua Brookes ha dato del filo da torcere al rivale tedesco David Mario Datzer. Alla fine la spunta il teutonico di BMW, che completa così il podio per la BMW M1000RR. Brookes, debuttante di lusso in questa storica gara, è riuscito a superare Datzer a metà gara. Una soddisfazione durata piuttosto poco per il #888, il quale si è visto riprendere il gradino più basso dal podio dal pari marca.

Da segnalare due ritiri di lusso per le strade di Macao: Michael Rutter, 9 volte vincitore sulle strade del Circuito da Guia, si è ritirato per un problema tecnico nelle prime fasi di gara. Il pilota inglese di FHO Racing è rientrato in pista, ma ha poi dovuto definitivamente abbandonare ogni speranza di terminare la corsa. Non ha concluso la gara per un problema di natura tecnica anche il vincitore del 2022 Erno Kostamo.

GP MACAO | MOTO: I RISULTATI DELLA GARA

Valentino Aggio

