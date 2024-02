Dopo una settimana di stop, torna il campionato Formula Regional Middle East questa volta sul tracciato di Dubai. L’impressionante prestazione di Tuukka Taponen nel round 2 lo ha proiettato in testa alla classifica, unita al weekend no di Taylor Barnard. Resiste Martinius Stenshorne, secondo assoluto ma ancora alla ricerca del primo successo stagionale.

Taponen cerca conferma a Dubai

Nel weekend ritorna la Formula Regional Middle East facendo tappa a Dubai, tracciato che ospiterà anche il round conclusivo del campionato. Un circuito tecnico da 5.3 chilometri nella sua versione estesa, che prevede, così come per Yas Marina, diverse configurazioni. Anche in questo round team e piloti si sfideranno in tre gare, due disputate il sabato, una la domenica.

Con 100 punti esatti, Taponen guida la classifica forte dei due successi colti nell’appuntamento precedente. A seguire il sorprendente rookie finlandese, troviamo due piloti di esperienza ed alta caratura quali sono Martinius Stenshorne, lontano 12 lunghezze dal leader e Taylor Barnard, penalizzato da un doppio zero nel round numero 2. La lotta per il successo finale sembra ristretta a questo terzetto anche se non sono da escludere sorprese.

Fuori De Palo, Rinicella e Badoer in crescita

Oltre ai vari Lindblad, Camara, Wharton e Ugochukwu da tenere sott’occhio, buone speranze sono risposte sui piloti italiani, in crescita nell’ultimo round. Dopo esser rimasto a secco nelle prime quattro gare, Valerio Rinicella si è riscattato alla grande chiudendo rispettivamente in settima e sesta posizione le gare 2 e 3 dell’ultimo round di Abu Dhabi.

Al momento il pilota romano è il primo degli italiani davanti al conterraneo Matteo De Palo, che lo segue di una posizione. Il 16enne De Palo, rookie al pari di Rinicella, non prenderà però parte ai prossimi round dopo che si è chiuso un programma che sin dall’avvio lo vedeva protagonista nei due appuntamenti inaugurali di Yas Marina. Bene anche Brando Badoer, che ha colto due piazzamenti a punti nelle ultime due corse disputate mentre Giovanni Maschio va a caccia dei primi punti dopo aver ottenuto il suo miglior risultato nella scorsa gara-3 di Abu Dhabi. È atteso al ritorno nella categoria invece Francesco Braschi, tra le fila del team MP Motorsport, anche se la sua presenza non è ancora stata confermata ufficialmente.

Sempre il team olandese farà esordire il quasi ononimo Isaac Barashi mentre con R-Ace Grand Prix dovrebbe debuttare Kanato Le. Novità anche per quanto riguarda il team SaintéLoc che cambierà due terzi della sua lineup. Fuori, oltre al nostro De Palo, anche Pedro Clerot a favore del danese Noah Stromsted e del messicano José Garfias.

Tutto in diretta su livegp

Anche per questo appuntamento livegp è pronta a trasmettere in diretta, con commento in italiano, tutte le gare del weekend sul sito web livegp.it, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube. Si inizia sabato mattina con gara-1 al via alle 09:15 mentre la seconda corsa della giornata si disputerà alle 13:45. Sveglia presto la domenica mattina con semaforo verde alle 07:15, orari italiani. Oltre alla Formula Regional Middle East livegp trasmetterà anche tutto il campionato F4 UAE.

Samuele Fassino