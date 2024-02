La Formula Regional Middle East ritorna sul tracciato di Abu Dhabi in vista del penultimo round del campionato 2024. L’appuntamento di Dubai ha confermato la leadership di Tuukka Taponen ma la stagione resta aperta con Taylor Barnard pronto a ritornare in corsa, out da questo weekend invece Martinius Stenshorne. Curiosità anche attorno a Brando Badoer, chiamato a confermarsi dopo l’ottima crescita mostrata lo scorso weekend, dove ha conquistato un doppio podio.

Round 4 ad Abu Dhabi con out Stenshorne

Il circuito di Yas Marina torna protagonista per il round 4 del campionato FRMEC 2024. La tappa di Dubai non ha rimescolato le carte, confermando Taponen al vertice ma invertendo l’ordine degli inseguitori. Grazie al successo in gara 1, Taylor Barnard è salito al secondo posto davanti a Stenshorne, a secco di piazzamenti a podio nell’ultimo appuntamento emiratino ed ancora a caccia del primo successo.

Lo stesso Stenshorne salterà questo round visto l’imminente inizio dei test Formula 3. Tour de force invece per Barnard che sabato sarà in macchina per le ultime due gare del weekend FRMEC mentre domenica inizierà i test in Formula 2.

L’autodromo di Dubai ha certificato la crescita del nostro Brando Badoer, autore di due piazzamenti a podio nelle ultime due corse del weekend. Il pilota trevigiano, in forza al tram PHM, ha anche avuto la velocità nell’ultima gara di attaccare e sopravanzare il più esperto compagno di squadra Taylor Barnard, fresco di annuncio in F2. Attendiamo dunque conferme al ritorno a Yas Marina mentre prosegue l’inseguimento ai primi punti per Giovanni Maschio, attualmente 26esimo assoluto in campionato.

Le novità

Qualche novità nelle lineup. Il posto di Stenshorne verrà preso dal giapponese Kanato Le mentre il giovanissimo talento francese Enzo Peugeot, vice-campione della F4 Francia 2023, è pronto a esordire nel team Saintéloc, al posto del danese Noah Stromsted, autore di una one-shot lo scorso weekend. Una new entry anche nel team Evans GP, ovvero Edgar Pierre, aumentando da due a tre le vetture della squadra australiana.

Gli orari

Anche in questo appuntamento potrete seguire tutte le tre gare live sul sito livegp.it e sui canali social YouTube e Facebook. Cambiano le giornate, con le tre corse spalmate questa volta tra il venerdì ed il sabato. Si parte domani, venerdì 9, con gara-1 dalle 14:45. Sabato sveglia alle 06:55 per gara-2 mentre il via di gara-3 sarà alle 10:35.

Samuele Fassino