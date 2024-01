Scatterà questo fine settimana la nuova stagione della Formula Regional Middle East Championship, serie sempre più ambita ed utilizzata come palestra in vista della season europea. Dopo che il campionato 2023, al suo primo anno nella nuova denominazione, ha visto trionfare Andrea Kimi Antonelli, tanti nuovi talenti sono pronti a dare la caccia al titolo.

La FRMEC cerca l’erede di Antonelli

La nuova stagione Formula Regional Middle East è già alle porte. Nella giornata di domani, venerdì, scatterà la settima edizione della serie asiatica, con un roster formato dall’élite delle maggiori promesse del palcoscenico internazionale. La categoria è pronta ad accogliere un mix tra i migliori talenti messi in mostra lo scorso anno dai campionati Formula 4 ed alcune gradite conferme.

Il campionato sarà composto da un totale di cinque round, con partenza il 12 gennaio e gara finale il 18 febbraio. Ogni appuntamento sarà formato da tre gare tutte da disputare, a differenza del 2023, negli Emirati Arabi Uniti. Cancellata la tappa del Kuwait, tre dei cinque round verranno corsi sul tracciato di Yas Marina, rinomato per ospitare la Formula 1, mentre il round 3 ed il 5, nonché ultimo, verranno ospitati dal tracciato di Dubai. Quindici gare totali utili ad assegnare il titolo generale così come il premio rookie, introdotto dalla scorsa stagione.

Il primo a tentare l’assalto al posto vacante lasciato da Kimi Antonelli sarà il vice-campione 2023, Taylor Barnard. Dopo un’ottima campagna nella FRMEC e una stagione di debutto in Formula 3 conclusa in crescendo, Barnard è sicuramente tra i favoriti per la mini-season al via questo weekend. Così come lo scorso anno, il britannico correrà tra le fila del team PHM, assieme al thailandese Tasanapol Intraphuvasak ed ai rookie Riqui Liu ed il nostro Brando Badoer.

La rappresentanza italiana al via

Badoer è uno dei quattro piloti italiani al via, almeno per il round 1 di Abu Dhabi. Assieme al trevigiano troveremo Valerio Rinicella, altro pilota al salto di categoria con MP Motorsport, Giovanni Maschio con Pinnacle Motorsport e Matteo De Palo con i colori del team francese Saintéloc Racing.

Altro atteso protagonista è Martinius Stenshorne, primo rivale al titolo per Antonelli nell’ultimo campionato europeo di Formula Regional, anch’egli pronto a bissare la presenza dello scorso anno. Il danese disputerà la stagione con R-ace GP assieme a un terzetto di rookie formato da Jesse Carrasquedo, Zachary David e Tuukka Taponen.

Sempre temibile la corazzata Prema che nella serie asiatica gode di una partnership con Mumbai Falcons. Oltre al confermato Rafael Camara, debutteranno nella serie tre dei migliori prospetti dell’ultima stagione Formula 4, Ugo Ugochukwu, James Wharton, già confermati anche per la stagione europea e Arvid Lindblad, pronto a tuffarsi nella serie FIA Formula 3 al termine del campionato.

Novità che non riguardano solo i piloti ma gli stessi team al via. L’uscita di Hitech è sopperita dall’ingresso di Xcel Motorsport, che aumenta il suo impegno oltre alla presenza in F4 ed il ritorno di Evans GP, con una coppia di giovani piloti tutta da scoprire.

Nove team e ventinove piloti iscritti per il round 1 sono pronti a darsi battaglia e garantire grande spettacolo per la nuovissima stagione Formula Regional Middle East, primo campionato formula, al pari della F4 UAE, a scattare in questo 2024.

Tutte le gare in diretta su LiveGP.it!

Come accaduto nel 2023 tutte le gare della Formula Regional Middle East Championship e della categoria cadetta F4 UAE saranno offerte in diretta su LiveGP.it. Le prove avranno il commento in italiano, tutti i round saranno seguiti con la trasmissione delle tre competizioni in programma.

Il primo appuntamento è da segnare è per Sabato 13 Gennaio con la prima gara per F4 UAE (13.20) e F. Regional (14.25). La battaglia continuerà domenica con quattro competizioni in successione, il programma inizierà alle 7.50 con race-2 per quanto riguarda la F4 UAE.

Samuele Fassino