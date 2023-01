La Formula Regional Middle East fa il suo esordio assoluto sul circuito di Kuwait City, dopo due settimane dal round 1. Gara 1, iniziata con qualche minuto di ritardo, vede come vincitore dietro safety car Dino Beganovic seguito da Andrea Kimi Antonelli e Taylor Barnard.

Contatti decisivi

Una gara 1 di FRMEC in Kuwait che ha messo a dura prova i piloti a causa del forte vento. Già al primo giro in curva 2, un doppio contatto ha portato all’uscita di 7 vetture, tra cui Durksen che era riuscito a conservare la prima posizione al via. Ulteriore contatto negli ultimi minuti tra Dupek e Montoya, con quest’ultimo costretto al ritiro, che ha portato alla chiusura della gara sotto regime di safety car, complice anche il problema alla vettura di Camara che era riuscito a restare in pista nonostante l’incidente al primo giro.

Duello al vertice

La bagarre al primo giro ha portato Beganovic a risalire dalla nona alla testa della corsa, conservata fino alla fine grazie alla safety car. Il setup più scarico della vettura, infatti, ha fatto sì che lo svedese ottenesse un buon tempo nel primo settore, con Antonelli, invece, che guadagnava nei settori guidati. I decimi di vantaggio nei giri veloci non hanno però avvicinato l’italiano abbastanza da tentare il sorpasso. Ottima gara del terzo classificato Bernard, che alla prima ripartenza riesce a superare Montoya consolidando la sua posizione giro dopo giro.

Italiani in gara

Antonelli, nonostante cercasse la prima vittoria, porta a casa un secondo posto prezioso per il campionato. Gara praticamente mai iniziata per Minì e Braschi, vittime incolpevoli degli incidenti al primo giro e costretti così al ritiro. Il pilota del team Hitech dovrà attendere gara 2 per cercare il riscatto dopo una prima tappa in salita. Da segnalare invece la buona gara di Maschio, il quale dall’ultimo posto è risalito in decima posizione.

Ordine di arrivo

Appuntamento con gara 2 di FRMEC in Kuwait a domani ore 8:45 sempre con LiveGP.it!

Questi gli appuntamenti con le nostre dirette del Round 2 #F4UAE e #FRMEC in Kuwait 🇰🇼 📲 Seguiteci LIVE su sito, Facebook, YouTube e Twitch …e buon divertimento! 🏁 pic.twitter.com/yVZHpQT6ws — LiveGP.it (@LiveGPit) January 27, 2023

Anna Botton