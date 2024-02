Le ultime due gare stagionali della Formula Regional Middle East Championship a Dubai hanno visto vincere Taylor Barnard ed il campione Tuukka Taponen. Con i titoli già assegnati sono stati i primi due piloti in campionato ad aggiudicarsi le ultime due corse, ma a sorprendere ci ha pensato Brando Badoer, capace di chiudere un campionato in crescita cogliendo il secondo posto in gara-3.

GARA-2: BARNARD VICECAMPIONE

Gara ricca di emozioni quella vinta da Taylor Barnard. Il pilota britannico è tornato dunque al successo in una corsa vinta grazie ad un doppio sorpasso ai danni di Mari Boya e Tasanapol Inthrapuvasak, che in quel momento erano rispettivamente secondo e primo. Grande manovra da parte del diciannovenne che si è preso la prima posizione con un sorpasso in staccata.

Secondo al traguardo ha chiuso poi Boya, il quale è stato poi penalizzato di 5 secondi per essere uscito fuori pista e non rientrato correttamente. Sul secondo gradino del podio è salito quindi Inthrapuvasak mentre al terzo posto è salito James Wharton.

Fuori dal podio invece Ugo Ugochukwu, quarto davanti al campione Tuukka Taponen. Sesto Zachary David davanti a Boya, che quindi ha perso 5 posizioni per via della penalità. Ottavo Emmo Fittipaldi, scattato dalla pole. A chiudere la top ten ci hanno pensato Theophile Nael e Kanato Le, rispettivamente nono e decimo.

Peccato per Brando Badoer, uscito di pista terminando la gara con un ritiro. Diciannovesimo invece Giovanni Maschio.

GARA-3: TAPONEN CHIUDE IN BELLEZZA, BADOER A PODIO

Il campione di categoria Taponen ha chiuso al meglio la stagione, terminando l’ultima gara dell’anno con una vittoria. Prestazione solida da parte del pilota finlandese, che scattato dalla pole è riuscito a costruire il successo fin dall’inizio, costruendo il giusto margine sugli avversari e andando dritto verso la bandiera a scacchi senza problemi.

Giornata importante però per i colori italiani, perché Brando Badoer ha chiuso gara-3 in seconda posizione. Dopo aver dimostrato di saper lottare anche in gara-2, questa volta al figlio d’arte è andata decisamente meglio, scattando dalla seconda casella in griglia e tenendo la stessa posizione anche al traguardo.

Ultimo gradino del podio per Theophile Nael, terzo davanti a Zachary David e Mari Boya, a completare la top-5. Sesta posizione per Ugo Ugochukwu, seguito da Bruno Del Pino e Rafael Camara. Nono invece Taylor Barnard, ultima posizione tra i primi dieci per John Bennett. Ventesimo il nostro Giovanni Maschio.

Carlo Luciani