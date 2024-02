Si disputa a Dubai l’ultimo appuntamento del Formula Regional Middle East Championship, weekend che assegnerà il titolo. Tuukka Taponen è già pronto per festeggiare, da rookie, la vittoria del campionato, dovendo gestire le ultime tre gare della stagione con un margine rassicurante di 50 punti.

Taponen gioca per il titolo a Dubai

Già al termine di gara-1 Tuukka Taponen potrebbe laurearsi campione della categoria, ma nulla è scontato ricordando l’imprevedibilità di queste serie. Il pilota finlandese, con il successo nell’ultima corsa di Abu Dhabi, ha suggellato la sua leadership vantando ora ben 50 punti di vantaggio sul primo rivale, Taylor Barnard.

Dopo un round 1 eccellente, Barnard non si è confermato sullo stesso livello negli appuntamenti successivi ed il gravoso doppio impegno, che lo ha visto anche protagonista dei test Formula 2, potrebbe non giocare a suo favore. Il britannico del team PHM Aix Racing sarà chiamato a riadattarsi alla Tatuus Formula Regional, lo stesso discorso vale per Martinius Stenshorne, già matematicamente fuori dai giochi dopo aver saltato il round 4, proprio per la quasi concomitanza con i test FIA Formula 3.

Se qualche barlume di speranza può accompagnare Barnard verso l’inizio dell’appuntamento conclusivo, non è più della partita nemmeno Rafael Camara, risalito sino alla terza posizione assoluta, grazie a una seconda metà di stagione in crescita. Un eccellente weekend finale a Dubai lascerebbe aperta la porta a un’insperata conquista del ruolo di vice campione di categoria, una piccola consolazione per un pilota che era atteso a un salto di qualità già nella mini-season medio orientale.

Tra gli italiani, Brando Badoer non è riuscito, al ritorno ad Abu Dhabi, a confermare l’ottima prestazione nel round 3 di Dubai ma è stato ancora condizionato da varie sfortune. Il nuovo appuntamento al Dubai Autodrome potrebbe fornire nuova linfa al pilota trevigiano, pronto a confermarsi come migliore sotto la bandiera tricolore. Bene Giovanni Maschio, fresco di raggiungimento della prima top ten in carriera nella Formula Regional mentre Valerio Rinicella e Matteo De Palo hanno concluso prematuramente la loro esperienza nella categoria.

Le coordinate per seguire in diretta l’ultimo round

Ultimo round dunque da non perdere e visibile come sempre su tutti i principali canali di livegp.it, oltre al sito web le pagine Facebook e YouTube. Per il round conclusivo si torna al programma consueto: gara-1 scatterà sabato alle 13:15. Le ultime due corse della stagione si disputeranno sabato con semaforo verde di gara-2 alle 07:35 mentre gara-3 partirà alle 12:30.

Samuele Fassino