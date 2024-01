La Formula Regional Middle East Championship tornerà nel weekend con nuovi orari per il secondo dei cinque round stagionali. La serie propedeutica medio-orientale si è aperta con un doppio successo da parte di Taylor Barnard ma la costanza dimostrata da Martinius Stenshorne, tre podi in tre gare, lascia apertissimo il risultato finale. Nessuna novità nelle lineup del round 2, che si disputerà ancora sul tracciato di Yas Marina.

La FRMEC resta ad Abu Dhabi con nuovi orari

Nel primo appuntamento Formula Regional Middle East abbiamo potuto conoscere i protagonisti della nuova stagione 2024, delineando i primi valori in campo. Barnard e Stenshorne, talenti già con esperienza nella categoria, si sono affermati come i piloti da battere ma molti rookie non si sono dimostrati da meno.

La classifica dopo la prima tripletta di gare vede Barnard comandare con 54 punti. Il pilota britannico si è ripreso la leadership nel post gara-3 del round 1 dopo che Stenshorne, vincitore della corsa, è stato penalizzato di 5 secondi per un sorpasso irregolare su James Wharton. Ne ha così approfittato l’alfiere del PHM Aix Racing ereditando vittoria e testa del campionato. Scivola secondo Stenshorne, distante sei punti dal rivale. Il vice-campione della FRECA 2023 è stato l’unico a salire sul podio in tutte e tre le gare del primo weekend disputato.

Non sono però mancati all’appello i rookie. Tuukka Taponen è terzo assoluto dopo aver concluso in seconda posizione gara-1 ed aver ottenuto buoni piazzamenti nelle restanti due corse. Sul gradino più alto del podio è salito Arvid Lindblad in gara-2, favorito dall’inversione della top ten della prima manche, mentre Ugo Ugochukwu ha concluso in terza posizione gara-3 dopo non aver brillato nelle prime due gare.

Il bilancio degli italiani

I primi punti dalla compagine italiana sono arrivati nell’ultima corsa del weekend con la nona posizione ottenuta da Matteo De Palo. In gara-2 Valerio Rinicella era andato vicinissimo a ottenere un buon piazzamento all’interno della top ten, ma uno sfortunato tamponamento ai suoi danni lo ha messo fuori causa. Sfortunato anche il weekend di Brando Badoer, condizionato da un problema al via in gara-1, evento che ha indirizzato anche la seconda. Più in difficoltà Giovanni Maschio che vede nella 20esima posizione di gara-2 il suo miglior risultato del round 1.

Tutte le emozioni della FRMEC in diretta su livegp.it

Se nel prossimo round sono stati confermati i 29 piloti al via lo scorso weekend, novità riguardano gli orari. Questo fine settimana due gare si correranno nella giornata di sabato mentre l’ultima corsa si disputerà domenica. Sabato via alle 11:05 italiane con gara-1, seguita alle 16:30 da gara-2. Nel pomeriggio di domenica, alle 15:40, l’evento finale del round 2 di Yas Marina.

Anche questo fine settimana livegp.it trasmetterà in diretta tutte le gare del round di Abu Dhabi. Potete seguirci sul nostro sito web www.livegp.it, sulla pagina Facebook LiveGP.it, sul canale YouTube LiveGP.

Samuele Fassino