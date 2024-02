Sono Rafael Camara e Tuukka Taponen ad aggiudicarsi le ultime due gare del round numero quattro di Abu Dhabi del campionato Formula Regional Middle East 2024. Con la vittoria di gara-3, la conquista del titolo da parte di Taponen nell’appuntamento finale di Dubai pare poco più che una formalità.

A Camara gara-2 di Abu Dhabi

In gara-1 è stato Rafael Camara ad avere la meglio con Ugo Ugochukwu a completare una doppietta Mumbai Falcons. Camara, scattato dalla seconda casella, è stato sorpreso al via da Nikhil Bohra che ha formato un provvisorio 1-2 MP Motorsport. La battaglia tra Bohra e Camara, con il pilota Mumbai Falcons ad avere la meglio, nei primi giri di gara si è trasformata in un duello per la vittoria dopo che sulla vettura di Bruno Del Pino, poleman di gara-2, si è verificando un cedimento strutturale della sospensione anteriore sinistra.

Il pilota spagnolo è finito contro le barriere dell’ultima curva del layout Formula 1, per fortuna senza conseguenze. Dopo l’ingresso della safety car, mentre Camara si costruisce un piccolo gap, Ugochukwu si prende la seconda posizione su un Bohra in difficoltà. Il pilota indiano verrà successivamente sopravanzato anche da Zachary David, che chiude il podio, James Wharton e il leader di campionato Tuukka Taponen, appena prima dell’ingresso di una terza safety car che chiude con un giro d’anticipo la corsa.

Primo punto per Maschio

In settima posizione chiude Noah Lisle davanti a Taylor Barnard, Consta Toparis e Giovanni Maschio, a chiudere la top ten e conquistare il primo punto in Formula Regional. Si arresta in quindicesima posizione la rimonta di Brando Badoer, costretto a partire dal fondo dello schieramento l’incidente di ieri con Theophile Nael (penalizzato quest’oggi con tre posizioni in griglia).

Taponen si assicura gara-3

Pole position e vittoria per Tuukka Taponen che si avvicina alla conquista del titolo FRMEC 2024. Nonostante una partenza non perfetta, il finlandese ha mantenuto la leadership, scongiurando attacchi da parte di un ottimo James Wharton, secondo al primo podio nella serie. Discutibili le gestioni dei restart, messe anche sotto investigazione da parte degli steward. Sembra però che nessun’azione verrà presa nei confronti del vincitore di questa gara-3.

Dietro a Taponen e Wharton si classifica Zachary David, al suo secondo podio consecutivo dopo la terza posizione ottenuta in gara-2. Buona rimonta per Mari Boya che chiude quarto dopo esser scattato dalla settima casella precedendo uno spento Taylor Barnard, forse già con la testa ai test Formula 2 in programma dalla giornata di domani. In sesta troviamo il trionfatore della corsa precedente, Rafael Camara, bravo a soprendere Brando Badoer nel finale della corsa. Gara comunque molto positiva per il pilota di Montebelluna, in rimonta dalla dodicesima posizione del via.

Chiudono la top ten Tasanapol Inthrapuvasak, Costa Toparis e Bruno Del Pino, riuscito a prendere il via della corsa dopo il crash della prima mattinata. Sfortunato Giovanni Maschio, out dopo un contatto con la Mumbai Falcons di Ugo Ugochukwu.

La nuova classifica

Taponen arriva all’ultimo round stagionale con ben 46 punti di vantaggio sul secondo classifica, che rimane Taylor Barnard a quota 149 punti. La vittoria della mattinata ha permesso a Rafael Camara di scavalcare Stenshorne in terza posizione assoluta. Dodicesima posizione per Brando Badoer, con 49 punti al pari di Nikhil Bohra.

Samuele Fassino