Il secondo round del Formula Regional Middle East Championship si è aperto all’insegna di Tuukka Taponen e Theophile Nael. Sono loro i vincitori delle prime due gare in programma questo week-end ad Abu Dhabi, che hanno regalato spettacolo nella lotta per le prime posizioni.

GARA-1: POLE E VITTORIA PER TAPONEN

La prima delle tre gare in programma questo week-end del Formula Regional Middle East Championship è stata conquistata da Tuukka Taponen. Primo successo stagionale per il pilota finlandese, ottenuto dopo essersi garantito la pole position per Gara-1 e Gara-3 nelle qualifiche.

Non ha avuto però vita facile il portacolori R-ace GP, che dopo aver mantenuto il comando alla partenza ha dovuto lottare per rimanere al comando dopo l’uscita della safety car. La vettura di sicurezza è entrata in pista per permettere ai commissari di rimuovere la vettura di Alexander Abkhazava, finito contro le barriere. Alla ripartenza si è accesa la sfida per il vertice con Martinius Stenshorne che ha tentato di attaccare il suo compagno di squadra. Ad avere la meglio inizialmente è stato però Theophile Nael, prima di essere nuovamente superato da entrambi gli avversari.

Vittoria dunque per Taponen, che una volta riconquistato il vertice è andato in fuga, seguito dal compagno di squadra Stenshorne e Nael a completare il podio. Il francese è stato poi penalizzato di 10 secondi per un contatto con Barnard, scivolando in ottava posizione. Terzo è diventato quindi Mari Boya, davanti a Rafael Camara e James Wharton. Sesto Zachary David, seguito da Matteo de Palo. Buona la gara dell’italiano, in lotta per la top-5 fino a pochi minuti dal termine, quando un attacco discutibile di Wharton lo ha costretto ad andare fuori pista. Tasanapol Inthraphuvasak ed Ugo Ugochukwu hanno invece chiuso la corsa rispettivamente in nona e decima piazza.

Peccato per Brando Badoer, undicesimo e dunque per un soffio fuori dalla top-10, che gli avrebbe permesso di scattare davanti a tutti in gara-2 in virtù dell’inversione di griglia dei primi 10. Tredicesimo Valerio Rinicella, diciottesimo Giovanni Maschio.

Gara da dimenticare per Taylor Barnard, soltanto sedicesimo dopo un errore che lo ha portato in testacoda nel corso del primo giro.

GARA-2: DOMINA NAEL

Gara ricca di colpi di scena l’ultima di sabato, che ha visto vincere Theophile Nael. Bravo il francese a riscattarsi dopo la penalità ricevuta in gara-1, andando a prendersi la testa della corsa in partenza, scattando benissimo dalla terza casella. Il pilota del team Sainteloc Racing non ha poi più lasciato il comando, nemmeno dopo l’uscita della safety car, chiamata in causa in seguito ad un incidente che ha visto protagonisti Ugochukwu e Wharton mentre erano in lotta per il podio, rovinando la loro gara.

Secondo al traguardo Inthraphuvasak, davanti a Boya, nuovamente terzo. Quarto invece il vincitore di gara-1 Taponen, bravo a risalire dalla decima casella di partenza sfruttando al meglio i disastri altrui. Subito alle spalle il rivale Stenshorne, seguito da Camara in sesta posizione. Buona la gara degli italiani Rinicella e Badoer, rispettivamente settimo ed ottavo. In top-10 anche Lindblad (nono) e Toparis (decimo).

Dopo la buona prestazione di gara-1 non è andata meglio a de Palo, protagonista di un contatto con David mentre era in top-5. Maschio

Giornata completamente da dimenticare per Barnard, che era riuscito a risalire fino alla settima posizione prima di doversi ritirare. Punti importanti persi per lui in ottica campionato.

Carlo Luciani