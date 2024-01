Tuukka Taponen è il vincitore di gara-3 del secondo week-end stagionale del Formula Regional Middle East Championship di Abu Dhabi. Appuntamento straordinario per il pilota finlandese, autore di due pole position e due vittorie che gli hanno permesso di portarsi al comando della classifica piloti davanti al suo compagno di squadra Martinius Stenshorne.

TAPONEN DOMINA

Un vero e proprio dominio quello messo in atto dal portacolori R-ace GP, che ha imposto il suo ritmo alla gara non lasciando nulla agli avversari. Nonostante due safety car il nuovo leader della classifica è riuscito a mantenere la testa della corsa dall’inizio alla fine, andando a conquistare il secondo successo dopo quello ottenuto nella giornata di ieri in gara-1.

La prima volta la vettura di sicurezza è intervenuta in seguito per permettere ai commissari di recuperare le monoposto di Pedro Clerot e Costa Toparis. La seconda volta invece la safety car è entrata in pista a causa di un altro incidente in curva 12, questa volta tra Arvid Lindblad e Mari Boya.

La gara è ripresa per un solo ultimo giro, durante il quale l’esponente della Ferrari Driver Academy non ha avuto problemi a tenere la prima posizione fino alla bandiera a scacchi. Alle sue spalle si è piazzato un ottimo Theophile Nael, bravo a scavalcare Taylor Barnard al via. Il britannico ha poi chiuso comunque in terza posizione, conquistando un podio dopo la giornata disastrosa di ieri.

BENE RINICELLA E BADOER

Fuori dal podio invece Martinius Stenshorne, che con il quarto posto di oggi ha perso quindi la leadership di campionato in favore del suo compagno di squadra Taponen. Quinto James Wharton, seguito dall’ottimo Valerio Rinicella, ancora in crescita dopo il settimo posto di gara-2 ieri.

Settimo invece Ugo Ugochukwu, davanti a Nikhil Bohra e Brando Badoer, bravo anche lui a portarsi in top-10 dopo una bella rimonta dalla ventitreesima posizione in griglia. Decimo invece Zachary David.

Gli altri italiani al via, Matteo de Palo e Giovanni Maschio, hanno invece tagliato il traguardo rispettivamente in sedicesima e diciottesima posizione.

Archiviato il secondo appuntamento il Formula Regional Middle East Championship tornerà in pista tra due settimane per il primo dei due round stagionali in programma a Dubai.

Carlo Luciani