Taylor Barnard si aggiudica la prima gara della nuova stagione FRMEC, precedendo Tuukka Taponen e Martinius Stenshorne. Il pilota britannico, vice campione della categoria nel 2023, ha dominato la scena confermando la pole position ottenuta in mattinata. Undicesimo il migliore degli italiani Valerio Rinicella.

Barnard imprendibile nel primo atto della FRMEC

La prima sessione di qualifica è andata proprio a Taylor Barnard, 15 minuti per determinare la griglia di partenza di gara-1. Il pilota britannico si è imposto sulla R-ace GP di Tuukka Taponen e la vettura Mumbai Falcons di James Wharton. Sessione tiratissima con i primi tre racchiusi in poco più di 50 millesimi e la top ten top ten in poco più di 3 decimi e mezzo, anche se va segnalato come sia stato cancellato il miglior riferimento ottenuto da Barnard nel turno causa track limits.

Gara-1 non ha avuto storia. Barnard prima difende la leadership in partenza poi scava un margine di tranquillità sugli avversari, gestendo l’ultima parte della corsa in scioltezza. Dopo quasi cinque secondi taglia il traguardo il finnico parte della Ferrari Drivers Academy Tuukka Taponen, primo tra i rookie. Il pilota in forza al team R-ace GP ha confermato la prima fila conquistata nel turno di qualifica.

Completa il podio Stenshorne, in grande rimonta dall’ottava casella. Il norvegese, vice campione della Regional europea nel 2023, è stato l’unico a scalare la classifica nella top ten. Il classe 2006 ha preceduto l’ex FDA James Wharton, sopravanzato nelle fasi centrali della corsa. Wharton che si afferma come secondo tra i debuttanti, chiudendo davanti al più esperto compagno di team Rafael Camara, quinto sull’altra vettura targata Mumbai Falcons.

Mari Boya porta la prima vettura Pinnacle Motorsport in sesta piazza precedendo un buon Tasanapol Intrapuvasak, in crescita rispetto allo scorso campionato. Zachary David, Alexander Abkhazava e Arvid Lindblad completano la top ten.

Il risultato degli italiani

Appena fuori dal dieci il primo classificato tra gli italiani, Valerio Rinicella. Il pilota romano, dopo una buona decima casella ottenuta in qualifica, non è riuscito a mantenere il passo utile per rimanere agganciato al gruppo della top ten. Il classe ’07 è comunque riuscito nel finale a difendersi dagli attacchi di Bennett e Nael.

Quindicesima posizione per Matteo De Palo, una persa rispetto al via. Il talentino italiano alla guida di una delle vetture Saintéloc ha saputo ben figurare nel gruppone, precedendo un anonimo Ugo Ugochukwu, rallentato da problemi al via. Guadagna una posizione rispetto al via Giovanni Maschio tagliando il traguardo in 23esima mentre Brando Badoer è stato l’unico ritirato di questa corsa, costretto ai box dopo il primo giro di gara.

Domani si completerà il programma con la disputa di gara-2 e gara-3. Per effetto dell’inversione della top ten di gara-1, nella seconda corsa del weekend sarà Arvid Lindblad a scattare al palo, salvo penalità vista la mole di piloti sotto investigazione causa infrazione dei track limits. In gara-3 sarà invece ancora Taylor Barnard ad aprire lo schieramento.

Samuele Fassino