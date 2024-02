Vittoria di Taylor Barnard al termine della prima delle tre gare in programma ad Abu Dhabi nel quarto e penultimo week-end stagionale della Formula Regional Middle East Championship. Il pilota britannico è riuscito a conquistare il successo dopo aver ottenuto il miglior tempo cronometrato nel corso delle qualifiche 1. Secondo posto per il leader del campionato Tuukka Taponen.

BARNARD RIDUCE (DI POCO) IL DISTACCO

Grazie a questo successo Barnard riduce a 25 punti il distacco in classifica da Taponen, che dal canto suo è riuscito comunque a conquistare il secondo posto staccato di meno di mezzo secondo dal vincitore. Buona gara quindi anche da parte del pilota finlandese, che nelle primissime fasi ha provato ad attaccare il rivale senza tuttavia riuscire a passare. Da questo momento in poi il leader della corsa ha cercato di costruire un divario sugli avversari, con Taponen unico avversario a tenere lo stesso ritmo.

Più staccati invece gli altri piloti, con Costa Toparis che ha ottenuto il terzo gradino del podio, seppur staccato di oltre 5 secondi dal vincitore. Quarto posto invece per Zachary David, seguito dal portacolori del team Mumbai Falcons James Wharton.

Sesto il suo compagno di squadra Ugo Ugochukwu, davanti ad Alexander Abkhazava, che ha chiuso sotto la bandiera a scacchi in solitaria staccato di quasi 6 secondi da chi lo ha preceduto e di oltre 5 dall’ottavo classificato Nikhil Bohra.

In top ten anche Rafael Camara e Bruno Del Pino, che dunque scatteranno dalla prima fila in gara-2 in virtù dell’inversione di griglia dei primi dieci classificati di gara-1. Giornata non particolarmente positiva invece per quanto riguarda i colori italiani. Giovanni Maschio ha chiuso la gara in dodicesima posizione, mentre è andata peggio a Brando Badoer, ritirato.

In attesa delle gare di domani la classifica piloti adesso vede Barnard primo con 160 punti davanti a Taponen, staccato di 25 lunghezze. Terzo invece Martinius Stenshorne fermo a 100 punti ed assente in questo week-end di gara per partecipare ai test di FIA Formula 3.

Carlo Luciani

