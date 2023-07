Doppietta francese al Paul Ricard! Alessandro Giusti ha vinto la prima delle due gare del weekend della Formula Regional Europea, conquistando il suo primo successo nella categoria. Il pilota della G4 ha preceduto il connazionale Sami Meguetounif, rientrato nel campionato dopo che la MP ha saltato il round del Mugello in segno di rispetto per la morte di Van’T Hoff. Terzo è Stenshorne, che conferma la sua leadership in classifica, mentre solo quinto Antonelli, dietro anche Tramnitz.

Gara dominata dall’inizio alla fine per Giusti, al suo primo successo in Formula Regional. Il francese lo scorso anno aveva vinto il campionato francese di Formula 4, e aveva iniziato questa stagione in sordina, ma questo successo, arrivato su una pista in cui aveva già corso, potrà sicuramente galvanizzarlo per il resto della stagione.

Cronaca della gara

La pole è stata ottenuta sorprendentemente da Alessandro Giusti, che ha sfruttato la sua esperienza su questa pista per primeggiare nella classifica dei tempi. Al suo fianco scatta il leader del campionato Martinius Stenshorne, mentre seconda fila per il rientrante Meguetounif e Tramnitz. Solo quinto Antonelli, che parte accanto ad Esteban Masson. Al via Meguetounif brucia Stenshorne per la seconda posizione, mentre Antonelli prova ad attaccare Tramnitz alla chicane che spezza il Mistral: l’italiano va lungo, e deve di nuovo cedere la posizione al tedesco. Nelle retrovie c’è un contatto che coinvolge Koolen e Scionti, che provoca l’ingresso della Safety Car.

La vettura di sicurezza rientra al termine del terzo giro, e la gara riparte con Giusti che mantiene la leadership. Il francese allunga sugli inseguitori, ma chi dà spettacolo in questa fase è Maya Weug, che passa Masson per la decima posizione, e attacca Camara, senza però riuscire a passarlo. Nella fase centrale della corsa Giusti inizia man mano ad allungare, e Meguetounif gli resta in scia. Alle loro spalle Tramnitz sembra averne di più per passare Stenshorne, ma non riesce ad arrivare abbastanza vicino sulla chicane del Mistral per passarlo, e lo stesso vale per Antonelli alle sue spalle. Nel finale Camara passa Belov per l’ottava posizione con una bellissima manovra all’esterno di Signes, ma a parte questo le posizioni restano congelate nelle prime posizioni.

Vince quindi Alessandro Giusti, alla prima vittoria in questo campionato (anche tra i rookie), davanti al connazionale Sami Meguetounif. Seguono i tre sfidanti per il titolo, con Stenshorne che allunga leggermente su Tramnitz e Antonelli. Chiudono a punti anche Van Hoepen, Bernier, Camara, Belov e la Weug.

Classifica Formula Regional European Championship by Alpine: Stenshorne 169, Antonelli 162, Tramnitz 131, Haverkort 98, Camara 97.

I prossimi appuntamenti con la Formula Regional sono previsti per domani, sempre al Paul Ricard, con le qualifiche alle ore 09.10 e la seconda gara alle 16.30.

Alfredo Cirelli