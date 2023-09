Una vera e propria scarica di adrenalina dopo la pausa estiva. FX Racing Weekend ha riacceso i propri motori al Mugello Circuit in un fine settimana di grande successo, caratterizzato dalla presenza di ben 14 categorie al via per un totale di oltre 200 piloti ai nastri di partenza. Ma al di là dei “semplici” numeri, a rendere unico l’evento sul circuito toscano sono state le numerose sfide andate in scena nel corso del week-end, con i più prestigiosi campionati della serie tricolore affiancate dalla presenza di categorie ospiti di grande rilievo a livello continentale.

Dal GT4 Italy con il record stagionale di presenze allo spettacolare schieramento della Supersport Series GT, passando dalle monoposto della FX Pro Series a quelle dei campionati Predator’s, il tutto senza dimenticare gli avvincenti confronti dedicati alle vetture Turismo targate ATCC: nell’ambito del sesto FX Racing Weekend stagionale, oltre alle presenze in pista di Lotus Cup Italia e Porsche Club GT, si sono alternati anche i bolidi della Maxx Formula che, insieme a Twingo Eurocup, P9 Challenge e Porsche Club Historic Challenge, hanno contribuito a regalare emozioni ai fans accorsi sul tracciato toscano. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta streaming sui canali Social del campionato e su LiveGP.it, insieme ai consueti approfondimenti dal paddock con le interviste ai protagonisti.

GT4 ITALY: VERONESI IMBATTIBILE ALL’ESORDIO

Il terzo round stagionale della serie tricolore che gode della licenza ufficiale SRO Motorsports Group ha registrato un perentorio doppio successo da parte di Pierluigi Veronesi, impegnato a bordo della Porsche 997 di Autorlando Sport. Il pilota emiliano, al proprio esordio stagionale nella categoria, ha regolato in entrambe le manche lo svizzero Niki Leutwiler (Centro Porsche Ticino), dopo che era stata la Mercedes AMG GT4 di Manuel Lasagni ad ottenere la pole position in entrambe le sessioni di qualifica.

Quest’ultimo, dopo essere stato eliminato da un contatto con Tommaso Lovati nel finale di gara-1, si è tolto la soddisfazione di salire sul terzo gradino del podio nella seconda manche, dopo che in quella precedente era stato Dario Cerati su Porsche 718 Cayman a conquistare tale piazzamento. Al giro di boa del campionato, Tommaso Lovati (Lema Racing) mantiene la propria leadership in campionato, in una situazione di classifica che vede ancora diversi contendenti in grado di aspirare alla vetta della classifica.

SUPERSPORT GT SERIES: SCIONTI E DESIDERI DOMINANO LA SCENA

Continua il dominio firmato da Lamborghini Roma by DL Racing nella nuova serie tricolore giunta al proprio quarto round stagionale. A dividersi la posta in palio sono stati Matteo Desideri ed il leader indiscusso del campionato Federico Scionti, che al volante della Huracàn Super Trofeo Evo 2 #44 hanno conquistato entrambe le gare in programma dopo essere scattati dalla pole position. Dopo aver ottenuto in ambedue le manche la piazza d’onore, Riccardo Romagnoli (Team Cars Racing) al termine di gara-2 ha subìto una penalità di 3” per track limits, consentendo a Christian Gross e Alessio Scarfò di salire sul podio. Proprio Romagnoli e Gross si sono spartiti il bottino nella classe D, con Luciano Micale e Alessio Scauzillo ad alternarsi in terza posizione.

ATCC ITALY/CUP: BABUIN SVETTA IN TOSCANA

Il campione in carica Denis Babuin ha lasciato solamente le briciole agli avversari al Mugello, conquistando un doppio trionfo in una prova caratterizzata dalla presenza di quasi trenta vetture al via. Il pilota friulano, impegnato in questa occasione a bordo della Cupra Leon di Bolza Corse, ha preceduto in entrambe le gare l’Audi RS3 LMS del duo composto da Giuseppe Bodega e Fulvio Ferri (Meteco Corse), mentre sul terzo gradino del podio si sono alternati Leonardo Cuppari (Team Cars Racing) e Vincenzo Montalbano (Autostar Motorsport). Proprio il calabrese e Luca Verdi (Bolza Corse) hanno invece conquistato il successo nella Seconda Divisione, che ha visto Pasquale Serratore su Audi TT concludere al terzo posto. Nella classe GT, doppio centro per il rientrante Pierluigi Nebuloni a bordo della sua Porsche Cayman, mentre nella B ad avere la meglio sono stati Camillo Piccin e Rino De Luca su Honda Civic.

Per quanto riguarda la classifica assoluta ATCC Cup, a conquistare entrambe le manche in programma è stato Michele Parretta, il quale si è imposto anche nella divisione Bmw 318 Cup avendo la meglio nei confronti di Rolando Bordacchini e Alessio Mencuccetti. A svettare nella classe D è stato Andrea Fumi su Peugeot 206, con Mario Moccia e Roberto Fortis ad alternarsi immediatamente alle sue spalle, mentre la classe E ha registrato il dominio di Giuseppe Iuorio (Toyota Corolla) davanti a Filippo Bonechi e Maurizio Fumi.

ATCC RS: LILLI E MORO, CHE DUELLO!

Lo schieramento dedicato alle Clio Cup ha come di consueto regalato due gare incerte e divertenti: Walter Lilli ha proseguito la sua striscia vincente, aggiudicandosi entrambe le manche in programma dopo il doppio successo conquistato a Misano. L’esperto pilota umbro del team Faro Racing ha preceduto il giovane Massimiliano Moro (Bolza Corse), il quale ha conservato la propria leadership in classifica, mentre in terza posizione si sono piazzati un combattivo Andrea Fazioli (autore di una prestazione maiuscola in gara-1 condizionata da una penalità) ed Ercole Cipolla. Infine, Fabio Marcelloni si è imposto nella graduatoria ‘Classic’.

FX PRO SERIES: SEGRE AL FOTOFINISH

E’ stato ancora una volta Matteo Segre il principale protagonista del campionato che vede al via le velocissime Tatuus F4-T014, grazie ad un doppio successo che lo proietta in solitaria al comando della classifica. Il giovane portacolori FG Racing, dopo una prima prova dominata e conclusa davanti a Andrea Raiconi e Davide Amaduzzi, ha dovuto sudare le proverbiali sette camicie in gara-2 per avere la meglio nei confronti dell’irlandese Lyle Schofield, giunto secondo con appena 46 millesimi di distacco in un entusiasmante finale in volata. La terza posizione in questo caso è stata conquistata da Ferdinando Ferrante (Harp Racing), quest’ultimo al top nella graduatoria AM al termine della seconda manche davanti a Lorenzo Mariani e Maurizio Giberti, mentre nella sfida precedente era stato Amaduzzi ad imporsi nei confronti di Cosimo Antoniello e Fabio Daminato.

FX3 e TROFEO PREDATOR’S: SPETTACOLO ED EMOZIONI

Uno degli arrivi più spettacolari nella storia delle competizioni Predator’s ha regalato grandi emozioni in gara-1, con ben tre piloti racchiusi nello spazio di 85 millesimi! Ad avere la meglio in questo caso è stato Andrea Zaniboni che ha preceduto al fotofinish Davide Critelli, mentre David Tonizza è giunto terzo sul traguardo conquistando la vittoria nel Trofeo Predator’s davanti ad Andrea Frizza e Riccardo Spinosi. La seconda sfida ha registrato invece la netta supremazia da parte di Critelli, il quale si è imposto sotto la bandiera a scacchi avendo la meglio nei confronti di Matteo Zaniboni e Andrea Campagna nella FX3.

Tonizza, dal canto suo, ha replicato il successo colto nella prima prova tra i partecipanti al Trofeo Predator’s, consolidando la propria leadership in classifica e precedendo sul traguardo Mauro Valentini e Riccardo Tocu. Nella graduatoria AM, doppio centro per il giovane Andrea Cavigioli che è riuscito a svettare nei confronti di Federico Crozzolo, con Roberto Armogida e Fernando Petrilli sul terzo gradino del podio, mentre tra le PC016Y ad avere la meglio è stato Gabriele Bini su Cavigioli e Crozzolo.

LOTUS CUP ITALIA e PORSCHE CLUB GT, SFIDE ACCESE

Sfida accesa e ricca di colpi di scena nel monomarca tricolore organizzato da PB Racing. In una rocambolesca gara-1, Sergio Galbusera ha potuto approfittare delle penalità inflitte a Mauro Guastamacchia e Giuseppe De Virgilio per aggiudicarsi il successo, consolidando la propria leadership in campionato e precedendo Mario Minella davanti allo stesso Guastamacchia. Quest’ultimo si è poi ampiamente rifatto nella seconda manche, concludendo con un buon margine sotto la bandiera a scacchi in gara-2 nei confronti di Galbusera e del campione in carica Giacomo Giubergia. La caccia al giro veloce del Porsche Club GT ha inoltre regalato le consuete emozioni lungo i 5245 metri del tracciato toscano, grazie ai confronti cronometrici in modalità ‘time attack’ tra i protagonisti al via nelle classi Sparco GT4, Goodyear 992 GT3, Tubistyle 991 GT3 e Entry Level/Historic.

GLI ALTRI CAMPIONATI

Spettacolo puro in azione grazie ai bolidi della Maxx Formula, che con il sound delle monoposto ex-F1 e GP2 hanno deliziato il pubblico e gli addetti ai lavori. Sfida senza esclusione di colpi nella Twingo Eurocup grazie ad uno schieramento di oltre trenta concorrenti al via, mentre grande attenzione ed interesse hanno raccolto anche i campionati P9 Challenge e Porsche Club Historic Challenge, entrambi presenti nell’ambito del ricco week-end svoltosi sulle colline toscane.

FX Racing Weekend tornerà in pista il 23-24 Settembre sull’autodromo ‘Riccardo Paletti’ di Varano de’ Melegari, in un appuntamento che vedrà in azione FX Pro Series, ATCC Sprint Series, ATCC Cup-Light, Legends Cars Italia, Challenge Ford MPM e Formula Classic.