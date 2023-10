La stagione 2023 degli FX Racing Weekend ha regalato un’altra tappa ricca di emozioni, grazie al fine settimana di gare andato in scena sull’Autodromo dell’Umbria di Magione. Numerose categorie si sono date come di consueto battaglia lungo i 2507 metri del circuito intitolato a Mario Umberto Borzacchini, con un totale di ben quindici gare che non hanno lesinato bagarre e colpi di scena.

Un altro grande successo per la realtà agonistica organizzata da Luca Panizzi, che anche in questa occasione ha dato vita ad un evento perfettamente riuscito e caratterizzato da ottimi numeri sotto ogni punto di vista: un segnale importante anche in vista dell’attesissimo round finale dei vari campionati, in programma nel weekend del 10-12 Novembre al Misano World Circuit.

I PROTAGONISTI DEL WEEKEND

A salire in cattedra sul tortuoso tracciato di Magione nella FX Pro Series è stato il giovane Matteo Segre, autore di una perentoria doppietta che gli ha consentito di consolidare la propria leadership in campionato. Stesso discorso per David Tonizza e Andrea Zaniboni, al top rispettivamente nel Trofeo Predator’s e nella FX3, mentre lo show non è mancato nemmeno nelle competizioni a ruote coperte: Luca Verdi e Giuseppe Bodega si sono divisi la posta in palio in ATCC Italy, mentre il “padrone di casa” Walter Lilli ha monopolizzato il gradino più alto del podio nella ATCC RS.

A trionfare in ATCC Cup sono stati Michele Parretta e Andrea Fumi, con la divisione riservata alla new-entry One Cup Series che ha fatto registrare i successi di Carlo Mantori e Lorenzo Tocci. Infine, la Lotus Cup Italia ha visto le vittorie di Massimo Abbati e Giuseppe De Virgilio, mentre il gradito ritorno della smart EQ fortwo ecup ha regalato tre gare elettrizzanti e ricche di colpi di scena. Tutte le gare sono state trasmesse in diretta sui canali Social del campionato e su LiveGP.it, accompagnate dalle moderne grafiche che hanno consentito agli spettatori di non perdersi un solo istante dell’azione in pista.

FX PRO SERIES: SEGRE TORNA PADRONE

Dopo la parziale battuta d’arresto di Varano, Matteo Segre è tornato a dettare legge nel campionato riservato alle monoposto F4 Tatuus T-014. Il portacolori del team FG Racing è infatti riuscito a svettare in entrambe le gare, mettendo una seria ipoteca sulla conquista del titolo che verrà assegnato nel round finale di Misano. Elia Galvanin (Dexters Motorsport) è riuscito a limitare i danni con un secondo ed un terzo posto, mentre sul podio sono saliti anche l’irlandese Lyle Schofield (terzo in gara-1) ed il pilota umbro Lorenzo Mariani, capace di artigliare la seconda piazza finale assoluta in gara-2. Proprio quest’ultimo si è imposto in entrambe le manche nella graduatoria AM, precedendo Andrea Gilardoni e Cosimo Antoniello in gara-1 ed in seguito Ferdinando Ferrante e Gilardoni nella seconda manche.

TROFEO PREDATOR’S – FX3: TONIZZA IMPRENDIBILE

Uno scatenato David Tonizza ha conquistato un perentorio doppio successo nell’appuntamento svoltosi sul tortuoso circuito umbro, compiendo un passo importante verso la conquista dell’edizione 2023 del Trofeo Predator’s. L’iridato F1 Esports ha avuto la meglio in gara-1 nei confronti di un ottimo Andrea Galluzzi (al suo miglior risultato stagionale) e ad un altrettanto efficace Graziano Rottini, il quale a sua volta ha chiuso in gara-2 alle spalle del vincitore precedendo Riccardo Spinosi. Per quanto riguarda la graduatoria AM, a svettare in entrambe le prove è stato Matteo Santarcangelo, con Andrea Cavigioli che ha conservato la testa della classifica, mentre Gabriele Bini ha avuto la meglio tra le Predator’s PC016Y.

La sfida riservata ai partecipanti del campionato FX3 ha registrato la doppia vittoria da parte di Andrea Zaniboni, il quale ha così incrementato il proprio margine di vantaggio in classifica nei confronti di Davide Critelli, giunto secondo in entrambe le occasioni. Il terzo gradino del podio è stato occupato dapprima da Giuliano Lolli ed in seguito da Claudio Tempesti, con i due che si sono spartiti il bottino in palio al vertice della classifica AM.

ATCC ITALY: BODEGA E VERDI SI DIVIDONO IL BOTTINO

Sono stati Luca Verdi (Cupra Leon DSG) e Giuseppe Bodega (Audi RS3 LMS) a centrare il bersaglio grosso nella serie regina riservata alle vetture Turismo, conquistando il successo assoluto nelle due gare svoltesi sul tracciato umbro. Il primo ha consolidato la propria leadership nella Seconda Divisione precedendo Leonardo Cuppari su Cupra Leon DSG e Pasquale Serratore su Audi TT in gara-1, mentre nella seconda prova è stato Lorenzo Semprini (Team Cars Racing) a centrare il primo trionfo avendo la meglio nei confronti di Renzo Capocchi e dello stesso Verdi. Ottimo bottino anche per Bodega, capace di salire in entrambe le occasioni sul gradino più alto del podio nella Prima Divisione precedendo Francesco Palmisano (Crystalcars), autore di una strenua difesa sino alle ultime battute di gara-2.

ATCC RS: LILLI PROFETA IN PATRIA

Walter Lilli ha dettato legge sul circuito di casa, allungando la propria striscia di successi grazie alla doppietta conquistata al volante della Clio del team Faro Racing. Il perugino ha preceduto un coriaceo Andrea Fazioli e Massimiliano Moro (Bolza Corse) in gara-1, prima che quest’ultimo subisse una penalità che lo ha fatto scivolare in quarta piazza alle spalle di Onofrio Mariella. Lilli si è poi ripetuto nella seconda manche, avendo la meglio dopo una bella rimonta nei confronti dei compagni di squadra Ercole Cipolla e Andrea Fazioli: il titolo conoscerà il proprio vincitore a Misano in un entusiasmante finale di stagione.

ATCC CUP: PARRETTA E FUMI SUGLI SCUDI

Una griglia di oltre venti vetture ha regalato spettacolo puro a Magione, tenendo a battesimo anche l’esordio della One Cup Series nell’ambito dei campionati FX. Michele Parretta si è imposto in gara-1 nella graduatoria assoluta, precedendo nella divisione BMW 318 Cup Michele Materni ed Emanuele Silvestri. Nella seconda manche, Parretta ha poi bissato il successo di categoria davanti a Materni e ad Alessio Mencuccetti, consolidando il suo primo posto in classifica.

E’ stato quindi Andrea Fumi (Peugeot 206) a togliersi la grande soddisfazione di tagliare per primo il traguardo in gara-2, completando il suo trionfo con il successo colto nella classe D davanti a Roberto Fortis e Mario Moccia, mentre nella E a prevalere sono stati Giuseppe Iuorio (Toyota Corolla) e Maurizio Fumi (Peugeot 106). Nella One Cup Series sono stati Carlo Piero Mantori e Lorenzo Tocci a spartirsi il gradino più alto del podio nelle due gare al volante delle Bmw Serie 1. Fabio Rossetti ha conquistato un terzo posto nella prima sfida (alle spalle anche di Tocci) e un secondo in gara-2, grazie al quale ha preceduto Roberto Agostini e Andrea Carpenzano.

LOTUS CUP ITALIA e SMART EQ FORTWO ECUP: LO SHOW NON MANCA

La Lotus Cup Italia ha regalato due gare accese e combattute nel penultimo round stagionale a Magione, mantenendo aperti i giochi per il titolo in vista del rush finale. Massimo Abbati ha conquistato gara-1 dopo essere scattato dalla pole position precedendo per un soffio Giuseppe De Virgilio, con Sergio Galbusera che si è piazzato al terzo posto. Nella seconda prova è stato invece De Virgilio ad imporsi, precedendo sul traguardo Galbusera e Abbati. Grande show anche nella smart EQ fortwo ecup, con tre elettrizzanti gare che hanno registrato i successi di De Pasquale, Riccardi e Bencivenni.