Andrea Kimi Antonelli, al termine di gara-2 del round di Zandvoort, è campione 2023 della Formula Regional European Championship by Alpine. Il bolognese domina la corsa, conquistando aritmeticamente il campionato quando manca ancora un appuntamento alla conclusione. Martinus Stenshore manca la top five, e non riesce a rovinare la festa al pupillo Mercedes. La corsa è resa difficile dalle condizioni meteo, al punto da costringere la direzione gara ad esporre la safety car.

Formula Regional: la cronaca della gara-2 di Zandvoort che incorona Antonelli

Andrea Kimi parte dall’ottava casella, a causa di una qualifica mattutina condizionata dalla pioggia. E proprio sull’umido rimasto della mattinata che inizia la gara, con il poleman Marcus Amand che scatta in testa. Antonelli parte alla grande, ed in meno di cinque minuti è già davanti al francese.

Il ritorno della pioggia crea scompiglio, con tanto di safety car causata dal contatto tra Nikita Bedrin e Rafael Camara. A 17 minuti dal termine, Emerson Fittipaldi Junior si gira all’uscita di curva 11. Maya Weug non riesce ad evitarlo, coinvolgendo nell’impatto anche Nikhil Bhora. La direzione gara espone la bandiera rossa, per far riparare le barriere e rimuovere le monoposto incidentate.

Alla ripartenza, Antonelli imprime subito un ritmo indiavolato. Al traguardo infligge 12 secondi ad Amand, il quale deve difendere la seconda posizione dagli attacchi di Laurens Van Hoepen. La volata finale premia il francese, al suo primo podio in Formula Regional. In quarta posizione troviamo Tim Tramnitz, protetto Red Bull di cui si parla un gran bene. Stenshore, già Rookie Of The Year da gara-1, è l’unico che poteva impedire ad Antonelli di chiudere il campionato in anticipo. Ma il norvegese doveva finire davanti al bolognese, obiettivo che viene mancato. Martinus è sesto alla fine della giornata.

Durksen, che rimonta

A proposito di gara-1, il vincitore Kas Haverkort è autore di una prestazione deludente. Al via va lungo alla prima curva, rientrando in 15esima posizione. L’olandese prova a rimontare, ma alla fine rimane dov’è. Chi invece recupera in modo spettacolare è Joshua Durksen. L’olandese parte 24esimo e finisce settimo, grazie anche ad uno spettacolare sorpasso all’esterno su Lorenzo Fluxa. Bedrin, dopo il contatto con Camara, termina in quinta piazza. L’altro italiano in pista, Giovanni Maschio, non vede la bandiera a scacchi.

Con gara-2, si conclude il weekend della Formula Regional Europe a Zandvoort. La prossima settimana, il campionato svolgerà la sua tappa finale ad Hockenheim. Per Andrea Kimi Antonelli sarà l’occasione per chiudere in bellezza una stagione trionfale, in attesa di mettere le mani sulla Dallara Formula 2.

Riccardo Trullo