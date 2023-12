E’ stato ufficializzato nelle scorse ore l’arrivo di Valerio Rinicella in Formula Regional per la stagione 2024 con i colori di MP Motorsport. Per il giovane pilota romano, candidato ai LiveGP Awards e proveniente dalla F4 spagnola, si tratterà di un naturale salto di categoria nel campionato che scatterà da Hockenheim nel mese di Maggio.

IL DEBUTTO IN F. REGIONAL DOPO UNA BRILLANTE STAGIONE IN F4 SPAGNOLA

Sarà un debutto interessante, quello di Rinicella nel 2024: dopo un positivo 2023, che lo ha reso protagonista con il terzo posto assoluto in F4 spagnola ed in F4 UAE, il giovanissimo laziale avrà dalla sua parte il legame già consolidato con il team olandese, con cui ha disputato lo scorso anno la serie iberica.

Un altro aspetto a suo favore sarà inoltre la conoscenza acquisita lo scorso anno, tra il campionato spagnolo e quello italiano, di alcuni tracciati che saranno presenti nel calendario 2024 di Formula Regional EU, come Imola, Mugello, Spa-Francorchamps e Barcellona.

Senza dubbio sarà un anno tosto per il nostro portacolori, visto il livello del campionato continentale emerso nel corso delle ultime stagioni: Valerio sarà richiamato ad imparare in fretta e confrontarsi con ossi duri come Rafael Camara e un altro rookie come Ugo Ugochukwu, vice-campione in carica di F4 Italia e campione Euro F4.

RINICELLA VA A RAFFORZARE LA PATTUGLIA ITALIANA

Valerio Rinicella non sarà il solo driver italiano a scendere in pista nel 2024: ad affiancarlo ci saranno due talentuosi rappresentanti del Bel Paese, ovvero Matteo De Palo e Nicola Lacorte, entrambi al debutto in F. Regional come il collega romano.

Anche Matteo proviene dalla F4 spagnola (dopo aver esordito anche nella serie tricolore), in una stagione che lo ha visto al volante della vettura del team Campos Racing. De Palo nella serie iberica ha ottenuto il quinto posto assoluto grazie ad una vittoria al termine di gara-3 a Spa, due terzi posti ed un secondo. A lui sarà affidata la vettura del team Saintéloc Racing nel 2024.

Nicola Lacorte rappresenterà invece il team Trident ed Alpine Academy: il giovane pilota farà inoltre tesoro dell’esperienza maturata in F. Regional Oceania all’inizio del nuovo anno, per non arrivare impreparato all’appuntamento inaugurale di Hockenheim. Il figlio d’arte ha disputato nel 2023 il campionato italiano di F4 con i colori del team Prema, chiudendo nono assoluto.

LE DICHIARAZIONI

“Sono assolutamente entusiasta di rimanere con MP Motorsport nella mia stagione di debutto in FRECA – ha dichiarato Valerio Rinicella – sarà una gran bella sfida e sono certo che il fatto di restare nello stesso team agevolerà il passaggio.

Mi aiuterà a concentrarmi sulla vettura e sul lavoro che mi aspetta ed indubbiamente accorcerà i tempi di apprendimento. Si prospetta un anno lungo e complicato su alcuni dei tracciati più emozionanti d’Europa, perciò non vedo l’ora di cominciare – ha concluso Rinicella.

Giulia Scalerandi

Leggi anche: FORMULA REGIONAL | NICOLA LACORTE DEBUTTA NELLA SERIE CON TRIDENT