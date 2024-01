Continua a delinearsi la griglia della Formula Regional European Championship by Alpine, campionato che inizierà il prossimo 11 maggio sul circuito di Hockenheim (Germania). Gli undici team iscritti alla serie stanno man mano annunciando i piloti che schiereranno, andiamo a scoprire la situazione aggiornata.

ART Grand Prix

Come la Prema, anche la ART schiererà quattro macchine invece di tre, poiché sfrutterà la regola che consente di schierare una vettura in più, purché occupata da una delle prime tre classificate in F1 Academy nel 2024. La prescelta per il team francese è la svizzera Lena Buhler, che lo scorso anno ha chiuso seconda sempre con la ART.

Al suo fianco ci sarà una coppia transalpina composta dagli ultimi due campioni della F4 francese. Alessandro Giusti, campione 2022, dopo un’ottima stagione in G4 Racing, passa quindi in ART, mentre sarà all’esordio Evan Giltaire, campione 2023 sul territorio francese. Infine, sempre dalla F4 indetta da FFSA arriva l’ucraino Yaroslav Veselaho, ex campione di drift in patria, e attualmente impegnato nella Formula Regional Middle East con Xcel Motorsport.

G4 Racing

Accanto ai già annunciati Romain Andriolo e Jesse Carrasquedo, ci sarà un terzo rookie, ossia il giapponese Kanato Le, reduce da una stagione nella Formula 4 britannica.

MP Motorsport

Al nostro Valerio Rinicella si affianca il pilota indiano-americano Nikhil Bohra, che lo scorso anno con Trident era giunto dodicesimo in FRECA. Quest’ultimo è già impegnato con la MP Motorsport, siccome partecipa, insieme a Rinicella, alla Formula Regional Middle East.

R-Ace GP

Squadra interamente composta da esordienti quella francese. Oltre al finlandese Tuuka Taponen, ci saranno infatti anche il filippino con licenza maltese Zachary David e il franco-cinese Enzo Deligny. Il primo proviene dalla F4 italiana, dove ha chiuso settimo nel 2023, mentre il secondo da quella spagnola, dove ha chiuso quarto e primo tra i rookie. Deligny, inoltre, fa parte del programma giovani della Red Bull.

Van Amersfoort Racing

Il rookie portoghese Ivan Domingues, proveniente dalla F4 italiana, affiancherà il brasiliano Pedro Clerot che come molti altri sta correndo in Medio Oriente nella Formula Regional. La categoria riprenderà regolarmente questo week-end dopo una settimana di pausa, l’evento sarà offerto live si canali di LiveGP.it.

La situazione finora

ART GP: Alessandro Giusti; Lena Buhler; Evan Giltaire; Yaroslav Veselaho

Arden Motorsport: ?

G4 Racing: Romain Andriolo; Jesse Carrasquedo; Kanato Le

KIC Motorsport: ?

MP Motorsport: Nikhil Bohra; Valerio Rinicella; ?

Monolite Racing: ?

Prema Racing: Rafael Camara; Marta Garcia; Ugo Ugochuckwu; James Wharton

R-Ace GP: Enzo Deligny; Tuuka Taponen; Zachary David

RPM: Giovanni Maschio; Noah Stromsted; ?

Sainteloc Racing: Matteo De Palo, Theophile Nael; Enzo Peugeot

Trident: Nicola Lacorte; Roman Bilinski; Ruiqi Liu

Van Amersfoort Racing: Pedro Clerot; Ivan Domingues

Alfredo Cirelli