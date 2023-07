Un’altra tragedia scuote il circuito di Spa-Francorchamps e il motorsport. Dilano Van’T Hoff è deceduto in seguito ad un incidente nel corso di gara 2 della Formula Formula Regional European Championship svoltasi questa mattina.

LA DINAMICA

L’episodio è avvenuto nel corso della ripartenza da una Safety Car resasi necessaria per un incidente che ha visto coinvolti Oleksandr Partyshev e Nikhil Bohra alla Bus Stop. La Direzione Gara, nonostante le pessime condizioni meteo e con il persistere della copiosa pioggia caduta sul tracciato, ha autorizzato la ripartenza per gli ultimi due minuti di gara. Al “Radillon” un primo evento ha visto Tim Traminitz perdere il controllo della propria vettura impattando nelle barriere di sinistra, mentre nelle retrovie un successivo contatto ha visto Van’t Hoff scontrarsi con un’altra vettura rimanendo in piena traiettoria nel rettilineo del Kemmel, venendo poi centrato lateralmente dall’incolpevole Adam Fitzgerald che sopraggiungeva. Una dinamica che ai più ha ricordato perfettamente quella che vide coinvolti Juan Manuel Correa e Anthoine Hubert il 30 agosto del 2019 sempre sul circuito delle Ardenne.

LA CARRIERA

Per il 18enne olandese non c’è stato nulla da fare, con Van’t Hoff arrivato in ospedale privo di vita. Il talentuoso pilota nativo di Dordrecht aveva debuttato nel motorsport nel 2021 prendendo parte alla F4 spagnola conquistandola alla sua prima apparizione. La sua carriera era poi proseguita l’anno dopo nella F4 UAE, con il titolo di vice campione, e con tre appuntamenti nella Formula Regional by Alpine con il team MP Motorsport, con cui aveva cominciato questa stagione.

IL CORDOGLIO DELLA FORMULA REGIONAL

“La Formula Regional European Championship by Alpine annuncia con tristezza la morte del pilota MP Motorsport Dilano Van ‘T Hoff. L’incidente è avvenuto durante la gara 2 di Spa-Francorchamps. Vogliamo esprimere le nostre sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici. Il Royal Automobile Club del Belgio, il Circuito di Spa-Francorchamps e il Gruppo SRO Motorsports si uniscono ad Alpine e all’ACI nell’esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia, al team e agli amici del pilota”, il testo della nota emessa dalla serie che è inserita nel contesto del weekend della 24h di Spa del GT World Challenge Europe.

