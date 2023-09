Alessandro Giusti vince la seconda gara al Red Bull Ring della Formula Regional. Il pilota francese della G4, nel giorno del suo diciassettesimo compleanno, ha conquistato la pole e ha vinto con un flag to flag, difendendosi nel finale da Sami Meguetounif. Terzo Martinius Stenshorne, mentre ha chiuso quarto il leader del campionato Andrea Kimi Antonelli.

Correzione post gara: Martinius Stenshorne riceve una penalità di 25 secondi (Drive Through) per non essere rientrato ai box nel giro di formazione dopo aver tenuto il corretto ordine di partenza. Il pilota norvegese scivola in diciottesima posizione, mentre Antonelli sale al terzo posto.

Il weekend quasi perfetto di Giusti

Dopo un inizio di stagione complicato, la svolta per Giusti è arrivata al Paul Ricard, quando ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula Regional. Il trend positivo per il campione 2022 della F4 francese è proseguito al Red Bull Ring: dopo il secondo posto di ieri, il transalpino si è imposto nella gara della domenica, dopo aver conquistato la pole in qualifica. Ora Giusti è sesto in campionato con 85 lunghezze, di cui 78 conquistate negli ultimi due round. Giusti ottiene anche la vittoria tra i rookie, classifica in cui adesso è secondo dietro Stenshorne.

Doppietta francese, con Sami Meguetounif che ha chiuso al secondo posto con la sua MP Motorsport. Terzo podio stagionale per il transalpino, che sul podio omaggia ancora una volta il compagno di squadra Dilano Van’T Hoff. Terzo sul podio è Martinius Stenshorne, che rosicchia tre punti ad Andrea Kimi Antonelli, quarto.

Errore in partenza per Antonelli, ma resta leader

Partito secondo, ci si aspettava che Antonelli potesse allungare in classifica su Stenshorne. L’italiano è stato però intruppato in un three-wide con Giusti e Meguetounif in curva 3 al primo giro, e questo gli ha fatto perdere la posizione sia sul francese della MP che su Stenshorne. Poco male comunque, perché la brutta gara del norvegese di ieri, e la penalità di oggi, gli consentono comunque di uscire dall’Austria con 33 lunghezze di vantaggio (214 a 181) a tre round dalla fine della Formula Regional. Decisamente tagliato fuori Tramnitz, fuori dai punti e fermo a 161, mentre il vincitore di ieri, Rafael Camara, costretto al ritiro per problemi tecnici, rimane a 122 punti. Sale a 114 Haverkort, ottavo, ma oramai deve guardarsi le spalle da Giusti.

Non ci sarà pausa per la Formula Regional Europea, che tornerà di scena già la prossima settimana sul circuito di Monza. Sarà l’ottavo round stagionale, il terz’ultimo prima dei due appuntamenti di Zandvoort e di Hockenheim.

Alfredo Cirelli