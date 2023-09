Dopo una lunga pausa estiva la Formula Regional ritorna a Spielberg con Rafael Camara che porta a casa gara-1. Il brasiliano, alla sua seconda vittoria stagionale, ha tenuto alle sue spalle Alessandro Giusti e Tim Tramnitz, che conquista il podio grazie ad un’ottima difesa sul leader del campionato Andrea Kimi Antonelli.

Cronaca

Rafael Camara sta vivendo sin’ora il weekend perfetto: competitivo il venerdì, nella mattinata ha conquistato la pole position per questa gara, comandata dall’inizio alla fine grazie ad un’ottima partenza e un ritmo sempre ad alti livelli. L’allungo già dalle prime fasi della corsa gli consente poi di gestire il vantaggio anche sul finale, con Alessandro Giusti che si era avvicinato portandosi a meno di 2 secondi.

Il francese, partito in prima fila, a differenza del brasiliano non effettua una buona partenza. Lento al via, si fa soffiare la posizione da Tramnitz, poi ripresa verso metà gara e non più abbandonata. Il ritmo veloce, infatti, non arrivabile per gli inseguitori, gli ha consentito di tentare la conquista della leadership. Il pilota tedesco del team R-ACE GP può dirsi comunque soddisfatto del terzo posto. Tramnitz è stato bravo a leggere gli attacchi di Antonelli, con l’italiano che aumentando il ritmo ha sfiorato il podio nell’ultimo minuto di gara portandosi a meno di un secondo di distacco. Ancora una volta il tedesco si è dimostrato costante e maturo, così come il leader del campionato che ancora una volta conclude la gara in top 5. Quarto posto per lui e punti guadagnati su Stenshorne: per l’avversario nella lotta al titolo arrivo fuori dalla zona punti.

Il team Prema conferma così di aver portato un ottimo assetto su tutte le sue vetture. Oltre alla prima e quarta piazza, da considerare per i punti in classifica, anche un quinto posto ottenuto da Lorenzo Fluxa grazie alla penalità di 5 secondi inflitta a Michael Belov. Quest’ultimo conclude quindi al decimo posto riuscendo a conquistare almeno un punto dopo una gara di alto livello. Chiudono la top 10 Kas Haverkort, Sami Meguetounif, Roman Bilinski e Macéo Capietto.

A parte Giusti, i rookie sul circuito austriaco sono andati in difficoltà. Una pista non ottimale li ha costretti ad un ritardo in termini di prestazioni per poter trovare il giusto feeling. Il secondo rookie Tom Lebbon è infatti in quattordicesima posizione. Anche Maya Weug ha concluso una giornata non ottimale per lei: partita venticinquesima per una qualifica sottotono, ha tagliato il traguardo recuperando sei posizioni, sinonimo della competitività espressa prima della pausa. Spielberg è stata inoltre luogo di esordi e ritorni in Formula Regional. Tra le 32 vetture scese in pista, da segnalare la presenza di Hadrien David con il team Monolite Racing. Per lui una gara-1 in rimonta a causa del blocco al via e conclusa al ventesimo posto. Il suo compagno di squadra Giovanni Maschio, invece, ha chiuso trentunesimo.

Ordine arrivo

Ecco i primi 20 classificati di gara-1 di Formula Regional corsasi al Red Bull Ring:

La Formula Regional torna in pista domani per concludere il weekend di Spielberg. Appuntamento con le qualifiche alle ore 09.10 e gara-2 alle 15.15.

Anna Botton