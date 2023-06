Dominio di Rafael Camara nella prima gara del week-end di Formula Regional a Spa Francorchamps. Il neo-18enne brasiliano del Prema Racing, dopo essere scattato dalla pole position, ha condotto sino alla bandiera a scacchi senza mai subire la pressione alle sue spalle da parte di Tim Tramnitz, giunto secondo. Consolida invece la propria leadership in classifica Martinius Stenshorne, che grazie al terzo posto si porta a +30 in classifica nei confronti di Andrea Kimi Antonelli, il quale ha concluso ai piedi del podio.

PRIMO SIGILLO PER CAMARA

Una gara piuttosto regolare e con poche emozioni, quella che ha visto come protagonisti i giovani rampanti della Formula Regional sul tracciato belga. Al punto che le prime cinque posizioni presenti sulla griglia di partenza sono rimaste immutate sino al traguardo, a dimostrazione delle difficoltà di poter effettuare manovre di sorpasso. Una situazione dalla quale ha potuto trarre beneficio un Camara apparso costantemente in controllo, il quale ha potuto così centrare il suo primo successo stagionale: il portacolori FDA ha sempre mantenuto un piccolo margine di sicurezza nei confronti di Traminitz, nonostante una doppia fase di neutralizzazione con l’ingresso della Safety Car.

ANTONELLI CHIUDE QUARTO CON BRIVIDO FINALE

Al termine della seconda di queste, con un solo giro ancora a disposizione dei piloti, Antonelli ha tentato di avvicinarsi a Stenshorne per dare la caccia al terzo posto, ma ha commesso una piccola sbavatura alla Source che ha rischiato di prestare il fianco all’attacco di Lorenzo Fluxa. Il bolognese si è difeso dagli attacchi del compagno di squadra, pur dovendo rimandare alla seconda manche di domani i propositi di ridurre il gap dalla vetta della classifica. Maggiori emozioni sono arrivate nella zona immediatamente alle spalle della top-5, con un ottimo Maceo Capietto che è riuscito ad avere la meglio prima nei confronti di Durksen e successivamente su Maya Weug per artigliare la sesta piazza finale. A tal proposito, comunque ottima la prestazione della ragazza del vivaio Ferrari, la quale ha chiuso ottava alle spalle di Bernier, mentre Ramos e Durksen hanno completato la zona punti.

DOPPIO INTERVENTO DELLA SAFETY CAR

Come detto, due sono stati gli interventi della Safety Car. Il primo dopo l’uscita di pista di Enzo Scionti alla Source, finito in ghiaia dopo essersi reso autore di un’ottima prima parte di gara che lo aveva visto risalire dal fondo della griglia sino alla P27; il secondo resosi necessario a meno di 5′ dal termine, quando Dufek e Meguetounif sono entrati in collisione a Les Combes, con il pilota MP Motorsport che ha avuto la peggio concludendo la propria gara nella ghiaia. Giovanni Maschio ha invece concluso in P24 dopo essersi reso protagonista di un innocuo testacoda nelle fasi iniziali. L’appuntamento con gara-2 è per domani alle ore 9:30, con Tramnitz che scatterà dalla pole e Antonelli che dovrà approfittare della situazione per rosicchiare punti pesanti in classifica nei confronti di Stenshorne.

