Mancano poco più di quattro mesi al via della stagione 2024 della Formula Regional, previsto nel weekend del 10-12 maggio a Hockenheim, ma il mercato piloti ha già riservato una serie di annunci ufficiali. Sono infatti numerosi i sedili già assegnati nella serie continentale, in vista anche dell’imminente impegno in Medio Oriente che invece scatterà a metà gennaio.

Prema

Prema Racing ha già annunciato tre piloti, anche se il team veneto potrebbe schierare una quarta vettura. Infatti, dal 2024 il regolamento permetterà ai team della Formula Regional di schierare quattro monoposto invece di tre, purché una di queste sia occupata da una delle prime tre classificate nella F1 Academy dell’anno precedente. Cosa fatta appunto da Prema, che porterà in pista Marta Garcia, vincitrice della serie femminile nel 2023 proprio con la scuderia della famiglia Rosin.

Gli altri due sedili saranno invece occupati rispettivamente da Rafael Camara e Ugo Ugochuckwu. Il brasiliano della FDA conserva quindi il suo posto, essendo al momento il pilota che ha colto il miglior piazzamento in Formula Regional nel 2023 (quinto) ad essere confermato. Lo statunitense della McLaren, invece, arriva dalla Formula 4, categoria dove nel 2023 ha vinto la Euro 4, chiudendo quindi secondo nella serie italiana e terzo in quella UAE. Nonostante sia un rookie, Ugochuckwu potrebbe essere uno dei favoriti per la vittoria finale, puntando a dare del filo da torcere al più esperto compagno brasiliano.

Trident

Anche Trident ha completato (ragazze permettendo) la sua formazione per il 2024. Resta per il secondo anno Roman Bilisnki, 21esimo in Formula Regional lo scorso anno. Al suo fianco ci sarà anche Nicola Lacorte, all’esordio in FRECA ed entrato anche nel programma Alpine. I due saranno impegnati nel corso dell’inverno nella Formula Regional Oceania con il team M2 Competition. Il terzo pilota sarà invece il cinese Ruiqi Liu, al proprio esordio e proveniente dalla F4, che invece andrà in Medio Oriente con la PHM Racing.

Sainteloc

Tre piloti già annunciati anche da Sainteloc, tutti rookie. Salgono dalla F4 spagnola il francese Theophile Nael, campione 2023, e l’italiano Matteo De Palo, rispettivamente quinto e secondo tra i rookie. Proviene invece dalla serie francese il vicecampione 2023, Enzo Peugeot. I tre rappresentano una formazione valida e promettente, anche se la mancanza d’esperienza potrebbe rivelarsi un fattore penalizzante nel corso della stagione.

G4 Racing

Due i nomi ufficializzati invece dal team svizzero, entrambi rookie. Il primo è Romain Andriolo, francese, che lo scorso anno ha corso nella Formula 4 transalpina. Il secondo è Jesse Carrasquedo, messicano, che nel 2023 ha corso anche due round in FRECA (Monza e Zandvoort), anche se principalmente ha partecipato alla F4 francese.

Gli altri

Infine, altri quattro team hanno annunciato solo un pilota a testa. MP Motorsport ha promosso dalla F4 spagnola Valerio Rinicella, terzo lo scorso anno e quarto nella F4 UAE. Il pilota romano si aggiunge a De Palo e a Lacorte tra gli italiani finora annunciati, e potenzialmente, per esperienza e talento dimostrato, potrebbe essere il più quotato ad ottenere un buon risultato.

La R-Ace GP fa salire dalla F4 italiana il finlandese Tuuka Taponen dopo solo una stagione. Quest’ultimo correrà con il team francese anche nella Formula Regional Middle East tra gennaio e febbraio. Rookie anche in casa Van Amersfoort, che punta su Pedro Clerot, brasiliano campione della F4 casalinga nel 2022 e impegnato in quella spagnola lo scorso anno. Infine, la RPM, terzo team italiano, schiera il danese Noah Stromsted, anch’esso proveniente dalla F4 spagnola, con due round disputati anche in FRECA nel 2023.

Alfredo Cirelli