Dopo l’ingresso nell’Academy Alpine, Nicola Lacorte esordirà nella stagione 2024 in FRECA tra le fila del team Trident. Il talentino italiano, dopo aver preso parte quest’anno ai campionati F4 Italia ed Euro F4, sarà presente anche ai primi tre round della Formula Regional Oceania.

Lacorte entra in FRECA con Trident

È Nicola Lacorte il primo pilota confermato nel roster Trident per il campionato 2024 Formula Regional European Championship By Alpine. Il 16enne, annunciato nei giorni scorsi proprio dalla casa francese che sponsorizza il campionato, proseguirà il suo percorso di crescita nella serie che in questo 2023 ha laureato campione Andrea Kimi Antonelli.

Il figlio d’arte è tra i primi nomi annunciati che andranno a formare la griglia 2024, pronto a sfidare nella categoria piloti del calibro di Ugo Ugochukwu, vice-campione F4 Italia e campione Euro F4 2023 nonché la vincitrice della prima edizione della F1 Academy Marta Garcia, entrambi annunciati da Prema Racing. Lacorte è il secondo pilota italiano ad esser stato confermato all’interno del campionato ’24 dopo Matteo De Palo, pronto a correre tra le fila del team Saintéloc Racing dopo una positiva stagione nella Formula 4 spagnola.

“Una grande opportunità per me, non vedo l’ora di cominciare!”, ha dichiarato Lacorte a seguito dell’annuncio. “Trident è il miglior team per proseguire nel mio percorso di crescita e sono estremamente determinato nell’approfittare al massimo di quest’opportunità, che mi permetterà di confrontarmi a grandi livelli”.

Alle parole del pilota sono seguite quelle del team principal Maurizio Salvadori, che ha dichiarato: “Sono felice accogliere Nicola in Trident. Abbiamo già potuto constatare come sia un pilota molto equilibrato e focalizzato su quel che sta facendo dopo ii test che abbiamo svolto, ma soprattutto molto veloce e preparato. Nicola è uno dei prospetti più interessanti del panorama motoristico italiano e siamo sicuri che possa ben confrontarsi in una categoria molto competitiva e combattuta qual è la Formula Regional”.

La Formula Regional Oceania come antipasto della stagione

Prima di debuttare nel campionato europeo, Lacorte sarà atteso ai primi tre appuntamenti della Formula Regional Oceania, categoria nella quale competerà con il team M2 Competition. Il pilota toscano debutterà il 19 gennaio sul tracciato neozelandese Taupo Motorsport Park intitolato a Bruce McLaren.

Samuele Fassino