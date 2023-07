Il team MP Motorsport ha annunciato che non sarà presente all’evento di Formula Regional in programma al Mugello, per onorare la memoria di Dilano van ’t Hoff. Il 18enne pilota olandese ha perso la vita in un incidente a Spa lo scorso fine settimana e la sua scuderia ha deciso di restare vicino alla famiglia del giovane.

MP Motorsport non gareggerà al Mugello in onore di Dilano

La Formula Regional European Championship by Alpine tornerà questo fine settimana con l’appuntamento sul circuito del Mugello. Sarà un round che andrà in scena a pochi giorni di distanza dal tragico week-end di Spa, dove ha perso la vita il pilota Dilano van ’t Hoff in un incidente in Gara-2.

La scuderia MP Motorsport ha comunicato che non parteciperà all’evento in programma sul circuito toscano. Il team ha deciso di onorare la memoria del pilota e stare vicino alla famiglia in questo momento difficile.

Il messaggio del team

Riportiamo il comunicato dalla MP Motorsport rilasciato sui profili social:

“Cari amici,

Sabato scorso abbiamo perso un ottimo pilota, ma soprattutto una ragazzo giovane, carismatico e capace di motivare ed ispirare tante persone intorno a lui. Si continuerà a correre per Dilano, come lui avrebbe voluto. Ma prima di farlo, scegliamo di stare con Dilano, la sua famiglia e i suoi amici nei prossimi giorni e durante i suoi funerali.

A causa di questo e di tutte le emozioni e dubbi che abbiamo, riteniamo che l’evento di FRECA al Mugello in programma questa settimana arrivi troppo presto, e come squadra abbiamo deciso di non parteciparvi. I nostri pensieri vanno anche ad Adam Fitzgerald (coinvolto nell’incidente e con diverse fratture, ndr). Auguriamo a lui, alla sua famiglia e al team RPM tutta la forza durante il suo processo di recupero.

Dilano, grazie per essere stato te stesso. Ci mancherai tanto, ma ti ricorderemo sempre.

A nome di tutti in MP Motorsport, Sander Dorsman”.

Chiara Zaffarano