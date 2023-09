Dopo la beffa di ieri, Andrea Kimi Antonelli ripara i conti con la sfortuna e sale sul gradino più alto del podio a Monza, compiendo un ulteriore passo verso la conquista del titolo. Nella seconda manche di Formula Regional al Tempio della Velocità a farla da padrone sono i colpi di scena, in una gara interrotta a pochi minuti dalla fine con bandiera rossa.

TALENTO E FORTUNA PREMIANO ANTONELLI

Il pupillo di casa Mercedes ha così recuperato il sorriso, dopo essersi visto togliere la vittoria di ieri per una penalità. Il tutto grazie anche ad un pizzico di fortuna, poiché quando il compagno Rafael Camara ha sferrato l’attacco sul nostro portacolori per la leadership, la gara è stata dapprima neutralizzata e poco dopo interrotta con bandiera rossa, congelando le posizioni al giro precedente l’interruzione.

Diversi colpi di scena hanno caratterizzato la corsa, con due Safety Car prima della bandiera rossa, che ha sospeso, a 4 minuti più un giro dalla fine, una gara che non è più ripartita. Il successo ha quindi premiato il giovane bolognese, scattato dalla pole, davanti a Camara, che può comunque ritenersi soddisfatto dopo un’ottima corsa, mentre Tramnitz dopo una buona gara è riuscito a rimontare tagliando il traguardo in terza piazza.

BANDIERA ROSSA NEL FINALE

A tenere banco, oltre alla bella battaglia fra i due compagni di scuderia Antonelli e Camara, anche l’incidente che ha visto come protagonisti Pierre-Alexandre Provost e Tom Lebbon in uscita da Lesmo 2, che di fatto ha sancito l’interruzione della gara. Provost è andato in testacoda dopo essere finito sulla ghiaia, venendo evitato per un soffio dal sopraggiungente Lebbon, il quale però nulla ha potuto fare per evitare il contatto contro le barriere.

L’incidente ha chiamato in causa la vettura di sicurezza, prima che venisse esposta la bandiera rossa visto che sarebbe comunque stato impossibile rimuovere le vetture in tempo prima della scadenza del tempo a disposizione.

LA SITUAZIONE IN CLASSIFICA GENERALE

Antonelli, fresco vincitore della gara di oggi, si porta così a +43 (239 contro 196 punti) sul diretto rivale Martinius Stenshorne, a quota zero nella giornata odierna dopo essere incappato in un contatto che lo ha costretto a rientrare ai box e terminare la gara nelle retrovie. Segue Tim Tramnitz con 176 punti, oggi terzo. Quindi Camara con 140 punti, grazie al secondo posto ottenuto di gara-2.

Appuntamento a Zandvoort, dal 13 al 15 ottobre, per la penultima tappa del campionato continentale. Sarà già il weekend in terra olandese a sancire il trionfo dell’astro nascente dell’automobilismo italiano?

Giulia Scalerandi

