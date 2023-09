Andrea Kimi Antonelli vince Gara 1 a Monza della Formula Regional Europea. L’italiano della Prema è stato autore di una brillante partenza, che l’ha fatto passare dal quarto al primo posto, e ha poi gestito alla grande la gara. Secondo è Marcus Amand, al primo podio stagionale, mentre terzo è Alessandro Giusti, che prosegue nel suo trend positivo. Solo quinto Stenshorne, che ora ha 48 punti di ritardo da Antonelli: ora l’italiano può iniziare a pensare in grande.

Cronaca della gara

Parte dalla pole Rafael Camara della Prema, alla sua terza partenza al palo in Formula Regional dopo quelle di Spa e di Spielberg. Secondo al suo fianco è un sorprendente Marcus Amand con una rediviva ART. Seconda fila per Giusti e il leader del campionato Antonelli, mentre quinto e sesto sono Belov e Tramnitz. Solo diciannovesimo Martinius Stenshorne, secondo nel campionato.

Amand al via ha un ottimo scatto, e alla staccata della Prima Variante riesce a passare Camara per passare al comando. Alle loro spalle Antonelli ha uno scatto addirittura migliore, e passa prima Giusti, e poi alla Roggia anche il brasiliano, portandosi secondo. L’italiano è indemoniato, e all’inizio del secondo giro passa anche il francese alla Prima Variante, salendo al comando. La fuga di Antonelli viene però subito fermata da una Safety Car, causata da Carrasquedo e Maschio, autori di un contatto. Sotto Safety avviene però un altro colpo di scena, con anche Camara che parcheggia la sua Prema ai box.

La vettura di sicurezza rientra al termine del quarto giro, e Antonelli azzecca la ripartenza, scappando via. Dietro Belov attacca senza successo Amand alla Prima Variante, ma nelle retrovie avviene un altro incidente, che coinvolge ben tre macchine, ossia Tramnitz, Meguetounif e Capietto. Anche Fluxa e David si toccano, e quindi deve rientrare di nuovo la Safety Car.

Si riparte ancora una volta all’inizio del giro 8, e Belov prova a passare Amand alla Roggia, girandosi e insabbiandosi. Rientra quindi la Safety Car per la terza volta. In tutto questo, Stenshorne è riuscito a rimontare fino all’ottava posizione. La Safety esce a cinque minuti dalla fine, con ancora Antonelli davanti ad Amand, Giusti e Bernier. L’italiano scappa via, mentre Amand, Giusti e Bernier lottano per la seconda posizione. Le posizioni però si stabilizzano negli ultimi giri e non accade più nulla, con Andrea Kimi Antonelli che ottiene la sua quarta vittoria nella Formula Regional Europea davanti ad un ottimo Marcus Amand, al primo podio stagionale, e ad Alessandro Giusti. Stenshorne conclude la sua rimonta al quinto posto, dietro anche Bernier, mentre chiudono a punti anche Bohra, Tangavelou, Masson, Van Hoepen e Fittipaldi.

Classifica Formula Regional Europea: Antonelli 239, Stenshorne 191, Tramnitz 161, Camara 122, Haverkort 114.

La Formula Regional tornerà domani per Gara 2, con le qualifiche alle ore 08.25 e la gara alle 14.10.