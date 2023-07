Andrea Kimi Antonelli vince la seconda gara nel weekend del Paul Ricard di Formula Regional e si porta in testa al campionato. Scattato dalla pole, l’italiano ha mantenuto un ritmo inarrivabile, precedendo un ottimo Esteban Masson e Tim Tramnitz.

Solo quarto Martinius Stenshorne (primo tra i rookie), che perde così il primato in classifica. Per Antonelli è la terza vittoria stagionale, la quinta da inizio anno contando quelle in Formula Regional Middle East. Ora il pilota di scuola Mercedes ha un vantaggio di sei punti nei confronti del rivale norvegese, mentre sono quasi tagliati fuori gli altri, a partire da Tramnitz.

Cronaca della gara

Parte dalla pole per la terza volta quest’anno Andrea Kimi Antonelli, più veloce nel gruppo A. Al suo fianco scatta il più veloce del secondo gruppo, un sorprendente Esteban Masson, staccato di però ben tre decimi dall’italiano. Seconda fila per Haverkort e Tramnitz, mentre solo sesto il leader del campionato Martinius Stenshorne, dietro anche il vincitore di ieri Alessandro Giusti.

Al via Haverkort resta piantato in griglia, ma fortunatamente l’olandese viene evitato dai piloti che sopraggiungevano. Davanti partenza regolare di Antonelli, che mantiene la leadership nei confronti di Masson e di Tramnitz, mentre Stenshorne sopravanza Giusti, bloccato da Haverkort. Anche Ramos passa il francese, e lo stesso fa anche Durksen poco dopo.

Al terzo passaggio escono di scena Provost e Klymenko, debuttanti in questa gara. Non viene però chiamata in causa la Safety, con Antonelli che non riesce a scrollarsi di dosso un velocissimo Masson. Il francese resta a circa sette decimi dal bolognese, ma Antonelli è bravo ad uscire dal tratto che porta sul Mistral, e non viene impensierito sulla chicane. Questo equilibrio dura fino al sesto giro, passaggio nel quale Antonelli decide di alzare il ritmo e inizia a staccare il francese, girando qualche decimo più veloce di lui in tutti i settori.

Al giro 8 escono di scena anche Fluxa e Bohra per un contatto, ma anche stavolta non entra la Safety Car. In contemporanea Van Hoepen attacca Durksen, con il francese chiude che violentemente la porta sul rettilineo principale: i due si toccano, Durksen esce di pista, e chi ne approfitta è Giusti, che senza fatica conquista due posizioni in un colpo solo, salendo al sesto posto.

Anche Wurz e Medina si toccano nelle retrovie, con il secondo che decolla, ma entrambi ripartono. Con le posizioni davanti congelate, la lotta si sposta tutta per la decima posizione per il finale: Haverkort, in rimonta, prova a bucare Capietto, e dietro di loro si fanno vedere anche Belov, Camara e Amand. Questi piloti danno vita ad un duello bellissimo per gli ultimi cinque minuti, ma Capietto tiene duro e arriva a punti. Anche l’altra RPM di Ramos ha difficoltà negli ultimi giri, e il messicano perde la posizione su Giusti, che così torna nella posizione in cui era partito.

Vince quindi Antonelli, che con questo successo si porta in testa alla classifica. A podio con lui anche Masson, prima volta questa stagione, e Tramnitz. Il tedesco nell’ultimo giro ha provato in tutti i modi a passare il francese, ma non c’è riuscito, e la Sainteloc ha così conquistato il suo miglior risultato stagionale. A punti anche Stenhhorne (vincitore rookie), Giusti, Ramos, Durksen, Weug, Tangavelou e Capietto.

Classifica Formula Regional European Championship: Antonelli 187, Stenshorne 181, Tramnitz 146, Haverkort 98, Camara 97, Fluxa 60.

Adesso passerà un mese e mezzo prima del prossimo round, previsto tra l’8 e il 10 settembre al Red Bull Ring, in Austria.

Alfredo Cirelli