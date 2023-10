La prima gara dell’ultimo appuntamento stagionale della European Formula Regional by Alpine, disputatasi a Hockenheim, si chiude con la vittoria di Tim Tramnitz seguito da Martinius Stenshorne e Nikita Bedrin. R-Ace GP allunga nella classifica team, unico titolo ancora da decidere. Andrea Kimi Antonelli, con il titolo già in tasca, chiude sesto.

Gioia per Tramnitz in casa

Una gara segnata dalle frequenti Safety Car non ha impedito a Tramnitz di vincere sulla pista di casa. Partito quarto, si è portato in testa nei primi minuti della corsa sorpassando Rafael Camara al tornantino e gestendo la posizione in uscita prima della Safety Car causata da Ivan Dominguez. A nulla sono valsi i tentativi di sorpasso da parte di Rafael Camara e degli altri inseguitori agevolati dalle neutralizzazioni. Secondo posto per il rookie Stenshorne, il quale, insieme al pilota di MP Motorsport Nikita Bedrin (primo podio in stagione per lui), ha beneficiato del crollo di Camara a due minuti dalla fine.

Il brasiliano, chiudendo quarto, ha fatto perdere al team Prema punti importanti per il titolo team. Chi ne trae vantaggio è R-Ace GP, che, grazie alla doppietta conquistata, porta a casa un bottino importante di punti in vista di gara 2.

Quinto posto per Kai Haverkort. Partito in pole position, una brutta partenza l’ha portato a perdere posizioni. Gara differente per il campione Andrea Kimi Antonelli, che lo segue in sesta posizione: dal decimo posto in griglia, nella fase centrale della gara ha messo a segno diversi sorpassi riuscendo a recuperare terreno. Antonelli diventa così il pilota con più punti conquistati nella storia della categoria in una singola stagione.

Maceo Capietto, Nikhil Bohra – per lui ben 11 posizioni guadagnate, – Laurens Van Hoepen e Santiago Ramos chiudono la top 10. L’uscita di scena di Matias Zagazeta, pilota R-Ace GP, non è stata sfruttata da Lorenzo Fluxá per far guadagnare al team Prema dei punti preziosi. Partito ventesimo, lo spagnolo è risalito comunque in dodicesima posizione.

Altra rimonta rilevante quella effettuata da Giovanni Maschio: 9 posizioni recuperate per l’italiano del team Monolite Racing che partiva in penultima fila. Da segnalare, inoltre, il diciottesimo posto di Maya Weug.

Safety car, gara frammentata

Come detto, la gara 1 ha visto entrare in azione per ben tre volte la Safety Car. La prima nei minuti iniziali è stata causata dallo stop di Ivan Domingues. A metà gara è arriva la seconda, per un contatto al tornantino tra Fittipaldi Jr ed Esteban Masson. Decisione evitabile, considerato che entrambi i piloti sono poi ripartiti (arrivando rispettivamente 25° e 23° e non vi erano detriti lungo la pista. Alla ripartenza poi si è avuta la terza neutralizzazione, con lo stop di Kluss al quale ha fatto seguito la toccata che ha coinvolto Owen Tangavelou dopo aver subito il sorpasso da parte di Fluxa.

Ordine d’arrivo

Ecco l’ordine d’arrivo di gara 1 del round finale ad Hockenheim della Formula Regional:

Appuntamento a domenica ore 10:40 per l’ultima gara della stagione.

Anna Botton