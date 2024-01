Il 2024 rappresenterà il secondo anno nel campionato europeo Formula Regional per Giovanni Maschio, che per la prossima annata sarà in forze al team RPM. Il pilota di origine veneta, classe 2006, andrà a caccia dei suoi primi punti nella categoria con la scuderia piacentina diretta dall’irlandese Keith Donegan.

Maschio resta in FRECA con RPM

Sarà dunque una nuova esperienza nella serie europea quella del 17enne Giovanni Maschio, prospetto del motorsport italiano. Dopo il debutto in monoposto nel 2022, quando ha esordito nel campionato Formula 4 Italia e nella FX Pro Series, nella stagione successiva il veneto è sbarcato in Formula Regional, correndo sia nella serie europea che in quella medio-orientale con il team Monolite Racing.

Il battesimo del fuoco non è stato tra i più fortunati, avendo concluso il campionato Middle East al 34esimo posto e quello europeo al 30esimo, senza riuscire a centrare piazzamenti in top ten. Dopo l’esperienza acquisita nel 2023, la seconda stagione vedrà Maschio correre con il team piacentino Race Performance Motorsport, potendo con ogni probabilità contare sul supporto dell’esperto tecnico Niki Rocca in qualità di capo-macchina.

Il team RPM, nato dopo l’acquisizione da parte del pilota irlandese Keith Donegan della defunta RP Motorsport (protagonista di svariate stagioni in Euroformula Open), si appresta ad affrontare la terza stagione nella categoria. Dopo aver chiuso il campionato 2023 al quarto posto assoluto, lanciando talenti come Mateo Capietto e Santiago Ramos, la squadra sarà al via del campionato con Maschio ed il già annunciato Noah Stromsted, già presente negli ultimi due round del precedente campionato. Resta invece ancora da assegnare il terzo sedile.

Wharton completa la lineup Prema

Nella giornata di ieri si era invece completata la lineup del team Prema Racing. Dopo la conferma di Camara ed il debutto di Ugochukwu e Garcia, un altro esordiente prenderà il quarto sedile del team vicentino. Si tratta dell’ormai ex FDA James Wharton, promosso, al pari di Ugochukwu, dall’Italian F4. Saranno quattro e non tre le vetture in pista per il team Prema in quanto il regolamento permette di riservare una monoposto a una pilota donna, in questo caso la campionessa della prima edizione F1 Academy Marta Garcia.

Samuele Fassino