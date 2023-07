La pista di Spa-Francorchamps, dove oggi la Formula Regional ha disputato la seconda manche del fine settimana, ha portato via un altro pilota in un incidente dalla dinamica molto simile a quella risultata ad Anthoine Hubert nel 2019 in F2: il 18enne olandese Dilano Van’T Hoff, driver del team MP Motorsport, non ce l’ha fatta.

PRIMI PASSI NEL KARTING

Nato nel 2004, Dilano aveva mosso i primi passi nel motorsport all’età di 7 anni nel karting internazionale con l’iscrizione ai SKUSA Super Nationals. Il talento non tardò ad emergere e nel 2018 l’olandese ha ottenuto i primi acuti, grazie a due splendidi terzi posti in IAME Euro Series e IAME International Final. Nello stesso anno Van’T Hoff ha chiuso al sesto posto i Campionati Europei, al proprio debutto. Quinto classificato nelle stesse categorie l’anno dopo, ma nella categoria OK, ha quindi conquistato il Trofeo delle Industrie, su un kart preparato dal team Forza Racing.

DEBUTTO IN MONOPOSTO E VITTORIE

Nel 2021 Dilano ha debuttato in monoposto, disputando il campionato di F4 UAE in forza al team Xcel Motorsport. Il talento olandese finì per conquistare cinque vittorie e sette podi, chiudendo secondo la stagione con 318 punti. Il driver avrebbe proseguito la sua annata con un nuovo successo, vincendo a mani basse il campionato spagnolo di F4 con i colori del team MP Motorsport. Per lui 361 punti totali, grazie a numeri che parlano da soli: 10 vittorie, 5 secondi posti ed un terzo posto in 7 round e 21 manche totali.

2022 SOTTO LE ASPETTATIVE

Il 2022 non è poi andato secondo i piani per Van ‘T Hoff, in forze al team Pinnacle Motorsport nel campionato di F. Regional Asian. Miglior risultato un terzo posto nel terzo round a Dubai, ed un 13° posto in classifica con 51 punti collezionati. Anche in Formula Regional, con i colori del team che l’anno prima lo avevano incoronato campione in Spagna, il debutto si è rivelato decisamente in salita, con un diciannovesimo posto finale, 17 punti ed un terzo posto a Barcellona come miglior risultato.

Il 2023 rappresentava per Van ‘T Hoff un nuovo tentativo di dare la scalata ai vertici nel medesimo campionato e con la stessa scuderia. Per lui un quattordicesimo e il settimo posto nelle due manche ad Imola, primo round del campionato, quindi un ritiro ed il ventiduesimo posto a Barcellona. Un migliore risultato era arrivato a Budapest grazie ad un nono posto in gara-2, dopo la 23° piazza di gara-1. Purtroppo a Spa-Francorchamps, oggi, Dilano è andato incontro ad un tragico destino.

Una tragica vicenda che ha cancellato troppo presto i sogni di un giovane talento, pronto per spiccare il volo nel mondo del motorsport.

Giulia Scalerandi