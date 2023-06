Martinius Stesnhorne ha vinto gara 1 a Budapest della Formula Regional Europea. Il rookie norvegese della R-Ace GP, dopo essere partito dalla pole, era stato sfilato al via da Antonelli, ma un errore di quest’ultimo l’ha riportato al comando. Con la seconda vittoria stagionale è ora primo in classifica, davanti ad Haverkort, secondo in gara. Terzo ha chiuso Santiago Ramos, davanti a Belov e ad un deluso Antonelli, che forse sperava di meglio.

Cronaca della gara

In qualifica Martinius Stenshorne ha conquistato la seconda pole stagionale dopo quella di Imola. Al suo fianco parte un sorprendente Santiago Ramos, che ha primeggiato nel gruppo A, mentre alle loro spalle ci sono Andrea Kimi Antonelli e Kas Haverkort. Solo ottavo il leader del campionato Tim Tramnitz.

Alla partenza Antonelli ha uno scatto perfetto, si affianca a Stenshorne e Ramos e passa entrambi in curva 2, dopo essere andato all’esterno in curva 1 ed essere uscito fuori pista. Al termine del primo giro nelle retrovie entrano a contatto Nikhil Bohra e Lucas Medina, costringendo la vettura di sicurezza ad entrare in pista. Alla ripartenza al quarto Antonelli mantiene la posizione, e insieme a Stenshorne scappano via sul resto del gruppo.

L’italiano è indiavolato, ma al settimo passaggio in curva 1 va largo e perde tre posizioni. La Prema numero 12 sembra accusare dei problemi, e perde anche la posizione su Belov, ma Antonelli continua, e riprende il ritmo. Nella seconda metà di gara si infiamma la lotta per la seconda posizione tra Ramos e Haverkort, con l’olandese che ne ha di più, ma la conformazione del tracciato aiuta il messicano a mantenere la posizione per un po’. Al giro 14 Haverkort passa però con una coraggiosa manovra all’esterno in curva 1, lasciando Ramos nelle grinfie di Belov e Antonelli. Il messicano però con una strenua difesa tiene la posizione, e giunge terzo dietro Stenshorne e Haverkort. A punti anche Belov, Antonelli, Dufek, Camara, Tramnitz (che perde la testa della classifica), Fluxa e Bernier

Classifica FRECA: Stenshorne 74, Haverkort 68, Antonelli 64, Tramnitz 62, Ramos 35.

Il prossimo appuntamento sarà domani, sempre a Budapest, con le qualifiche alle ore 9 e gara 2 alle 16.30.

Alfredo Cirelli