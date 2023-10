La Formula Regional presenta ufficialmente il calendario per la stagione 2024. La serie propedeutica, organizzata da ACI Sport con il patrocinio di Alpine e licenza FIA, disputerà dieci appuntamenti, stesso numero del 2023. Si parte a maggio in Germania, per poi chiudere i giochi a fine ottobre in Brianza.

Formula Regional by Alpine: le tappe del calendario 2024

Tutti i circuiti che hanno ospitato il campionato quest’anno sono stati confermati, con cambi di date influenzati dalle concomitanze. Ad esempio, Hockenheim passa dall’ultima tappa alla prima, dal 10 al 12 maggio, poichè coincide con il secondo round dell’International GT Open. Spa Francorchamps è teatro del secondo round del 24-26 maggio, per poi approdare a Zandvoort, anticipata da ottobre a giugno per la concomitanza con il DTM. Dopo il Paul Ricard del 19-21 luglio, la serie si ferma per la pausa estiva.

Le tappe italiane del campionato saranno tre. Dal 21 al 23 giugno, l’Autodromo del Mugello accoglierà le monoposto, con due settimane di anticipo rispetto al 2023. Imola non sarà più l’apripista della stagione, slittando ad inizio settembre, assieme ai campionati ACI Sport. Le gare del Red Bull Ring, Barcellona e Budapest sono tutte concomitanti con il GT Open. Monza sarà la location del gran finale di fine ottobre, sempre assieme ad ACI Sport.

Il calendario 2024 completo

10–12 Maggio Hockenheim (DEU)

24-26 Maggio Spa-Francorchamps (BEL)

07-09 Giugno Zandvoort (NLD)

21-23 Giugno Hungaroring (HUN)

12-14 Giugno Mugello (ITA)

19-21 Luglio Paul Ricard (FRA)

06-08 Settembre Imola (ITA)

13-15 Settembre Red Bull Ring (AUT)

27-29 Settembre Barcellona (ESP)

25-27 Ottobre Monza (ITA)

Ma il 2023 non è ancora finito

La Formula Regional by Alpine ha svelato il calendario 2024, ma il 2023 non è ancora concluso. Dopo Monza, Andrea Kimi Antonelli è ad un passo dal titolo, che potrebbe conquistare già in questo fine settimana in Olanda. A Zandvoort non deve perdere più di un punto da Martinus Stenshorne, dopo la seconda manche di domani. Il norvegese appunto è l’unico che può rompere le uova del paniere del pupillo Mercedes. In caso di debacle del bolognese, la battaglia iridata verrebbe rimandata alla prossima settimana, nel round conclusivo di Hockenheim.

Riccardo Trullo